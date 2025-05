La Lazio resta fuori dall’Europa (Fiorentina in Conference) dopo l’ultimo turno di campionato. Il Lecce vince all’Olimpico e trova una salvezza quasi insperata. Match sbloccato da Coulibaly prima del break. Nel recupero, l’espulsione di Pierotti complica tutto. Nella ripresa la Lazio ci prova in tutti i modi ma il Lecce resiste e festeggia la permanenza in A

