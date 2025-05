Non riesce il colpo all'Empoli nell'ultimo match della stagione. La squadra di D'Aversa perde in casa contro il Verona e saluta la Serie A. Match intenso al Castellani: Hellas in vantaggio dopo soli 4' con Serdar. L'Empoli reagisce e riesce a trovare il pareggio con Fazzini prima del break. La squadra di casa attacca ma Bradaric la gela al 69'. E' la rete che certifica la retrocessione dell'Empoli

