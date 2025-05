Per 22’ l’Inter è stata davanti al Napoli, il tempo trascorso dalla rete di De Vrij, a quella di Lukaku al Maradona. I nerazzurri fanno il loro dovere, vincono a Como 2-0, ma terminano il campionato al secondo posto. Dopo la rete di De Vrij e prima del break espulso Reina. Nella ripresa, la squadra di Inzaghi (squalificato) raddoppia con Correa. Poi gestione e un po’ di cambi per risparmiare energie in vista della Champions

