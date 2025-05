L'Inter vince al Sinigaglia battendo 2-0 il Como, ma non riesce nell'impresa Scudetto. Il migliore in campo è De Vrij, autore del primo gol, ma nella squadra di Inzaghi (con Farris in campo perché squalificato) ottimo è stato il match di Calhanoglu e Asllani, e non solo. Delude Taremi. Nella squadra di Fabregas male Paz e Douvikas su tutti. I voti del telecronista Sky Sport Riccardo Gentile

COMO-INTER, GLI HIGHLIGHTS