Prima del via ha parlato il ds del Napoli, Giovanni Manna: "Basta guardarsi attorno per capire cosa si può provare in città in questi giorni. Siamo tutti parte di un ingranaggio. Non partivamo favoriti ma ora siamo avanti. Siamo emozionati ed orgogliosi. Stasera serve una partita vera, pensano tutti sia scontato ma non è così. Abbiamo operato bene in estate e siamo stati sfortunati a gennaio ma la squadra ha risposto bene". Su De Bruyne: "Ci piace ma non parliamo di mercato oggi"