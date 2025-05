Il Napoli di Antonio Conte vince lo Scudetto, il quarto nella storia del club. Decisivo il successo all'ultima giornata sul Cagliari, battuto 2-0, risultato con cui gli azzurri mantengono il punto di vantaggio in classifica sull'Inter, che in contemporanea ha vinto a Como. Il Napoli crea occasioni fin dal primo minuto, poi al 42' McTominay stappa la partita con un gran gol in mezza rovesciata. A inizio ripresa il raddoppio di Lukaku