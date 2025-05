"Abbiamo l'obbligo di crederci, i ragazzi sono professionisti, noi dobbiamo fare la nostra gara anche se il destino non è completamente nelle nostre mani. Scelte arbitrali? Non voglio entrare in questo argomento, il silenzio è anche una forma di comunicazione, abbiamo ritenuto di restare in silenzio non per mancanza di rispetto ma perché c'era tensione ed era giusto gestire quei momenti. Il campionato è come se fosse il Giro d'Italia, in Champions possono essereci circostanze favorevoli che aiutano. Noi abbiamo giocato 15 partite in più ed è normale che ci sia stata per noi qualche difficoltà in più. Inzaghi? Ha ancora un anno, non conta l'aspetto formale ma sostanziale, siamo in simbiosi, credo sia l'artefice maggiore di questo ciclo e noi vogliamo proseguire, non credo che ci siano altri campanelli che suonano, appena sarà finita una parte della stagione, ci confronteremo e valuteremo per una proposta di prolungamento di contratto"