L'Atalanta trova la sua seconda vittoria in campionato con uno scatenato Lookman. Il numero 11 torna da titolare e decide la gara, con tutti i gol nel primo tempo. Retegui risponde a Martinez Quarta, poi Kean porta di nuovo avanti la viola ma De Ketelaere e proprio Lookman (suo anche l'assist a Retegui) ribaltano tutto in pochi secondi nel finale di primo tempo. Ancora nessuna vittoria per Palladino

