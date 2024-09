Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, il Napoli vuole dare continuità alle prestazioni e affronta in trasferta il Cagliari. Nicola schiera Azzi dal 1' e non Zortea. Conte con Lukaku dal 1'. A sinistra gioca Spinazzola. Politano e Kvara sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD