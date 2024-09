Bianconeri fermati sul campo dell'Empoli, dopo il pareggio senza reti di due settimane fa contro la Roma. La Juve - che ha avuto le migliori occasioni con Gatti, Vlahovic e Koopmeiners - sale momentaneamente al primo posto solitario in classifica con 8 punti. La squadra di D'Aversa (ancora in tribuna squalificato) - che ha avuto ottime chance con Grassi e Gyasi - è invece ora è a quota 6. Vasquez il migliore in campo