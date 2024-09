Il Parma non molla fino alla fine e riesce a cogliere un pari prezioso a Lecce grazie a due reti nel recupero dopo essere stato sotto 2-0. Il Lecce apre il match con Dorgu nel primo tempo. Krstovic raddoppia nella ripresa. Una espulsione per parte: fuori Guilbert e Canncellieri. Il Parma non demorda e ci prova fino alla fine: al 93' segna l'ex Almqvist, al 96' pareggia Hainaut

CLASSIFICA - PAGELLE