Gara bloccata allo Stadium: finisce senza reti e sfuma sia per la Juventus che per il Napoli l’occasione di salire in testa alla classifica. Politano il più pericoloso nella squadra di Conte, Koopmeiners spreca la chance più grande per i bianconeri, al terzo 0-0 di fila in campionato. Male Vlahovic, sostituito all’intervallo, mentre Conte nella ripresa rivoluziona il tridente togliendo Lukaku, Kvara e Politano. Meret fuori per un problema muscolare da valutare

