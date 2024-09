Verona-Torino, alle 20.45 l'anticipo della 5^giornata su Sky

Verona e Torino si sfidano alla stadio Bentegodi per il secondo anticipo della 5^ giornata di campionato. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio mentre i granata non sono andati al di là dello 0-0 casalingo contro il Lecce.

Sarà una sfida interessante quella che alle 20.45 su Sky metterà di fronte il Verona di Zanetti e il Torino di Vanoli. Un match fra due formazioni che hanno iniziato bene la stagione anche se nell'ultima partita di campionato vengono rispettivamente dalla sconfitta per 2-1 contro la Lazio e dal pareggio casalingo senza reti dei granata contro il Lecce. Nelle ultime tre stagioni il Torino ha sempre vinto in trasferta. Vediamo come arrivano le due squadre al match

Verona, tante assenze per Zanetti a centrocampo Non sarà un Verona troppo diverso da quello visto a Roma contro la Lazio. Per Zanetti i problemi sono tutti a centrocampo dove mancheranno Duda, Suslov, Harroui e Serdar. Recuperato invece per la panchina Frese. "Contro il Torino sarà una partita difficile e fisica, dove i duelli faranno la differenze. Loro hanno singoli importanti e penso che possa puntare all’Europa. Dobbiamo essere all’altezza di questa gara. Sono più arrabbiato per la partita contro la Lazio perché non l’abbiamo giocata al 100%. In qualche duello siamo stati un po’ leggeri, ma se mi arrabbio è perché penso che siano forti", così Zanetti nel presentare la gara di stasera VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Livramento, Kastanos, Tengstedt. All. Zanetti

Torino, Coco convocato mentre Vlasic resta a a casa Due stagioni fa al Bentegodi il Torino di Juric vinse con un gol di Vlasic. Il croato in settimana è tornato ad allenarsi con la squadra ma ancora non è pronto e non è stato convocato. Fra i disponibili invece Saul Coco che aveva terminato la partita contro il Lecce con fastidi muscolari. Fuori causa Vojvoda sostituito da Walukiewicz. In caso di vittoria il Torino potrebbe passare una notte in testa alla classifica ma Vanoli non si esalta: "Sono sempre stato cauto...Aspettavo la chiusura del mercato per capire le caratteristiche dei nuovi, il mercato fa la differenza. Sono contento di chi è arrivato, ma sono giocatori da inserire in un contesto: ho detto che sogno, sono venuto per un obiettivo ma dalle chiacchiere si passa al campo. l'obiettivo è crescere" TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli