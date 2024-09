La Juve si sblocca e vola (per ora) in testa alla classifica al primo posto solitario. Dopo i tre 0-0 di fila in A, arrivano tre gol al Genoa tutti in un sol colpo. Vlahovic si scatena a inizio secondo tempo: primo gol su rigore, poi il raddoppio su suggerimento di Koopmeiners. Nel finale torna in campo Conceição e trova la rete del 3-0. Motta a quota 12 punti, terzo ko nelle ultime quattro giornate per Gilardino

