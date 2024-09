Le pagelle di Genoa-Juventus 0-3

Finisce 0-3 allo stadio Ferraris di Genova la sfida tra Genoa e Juventus. Nessuna insufficienza nella squadra di Thiago Motta: il migliore in campo è Vlahovic con la sua doppietta, bene anche Bremer, Fagioli, Nico Gonzalez e Conceiçao, entrato nella ripresa e subito in rete. Nel Genoa si salvano in pochi: Gollini, Bani, Badelj, Pinamonti e il debuttante Ahanor. I peggiori Vitinha e l'ex Miretti. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Maurizio Compagnoni

