Inzaghi rivoluziona la squadra dopo la vittoria contro la Stella Rossa. Tornano Lautaro e Thuram in attacco, Frattesi prende il posto dell'infortunato Barella, si rivedono anche Dimarco, Darmian e Bisseck. I granata recuperano Milinkovic Savic e lanciano Gineitis. Adams vince il ballottaggio con Sanabria. Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD