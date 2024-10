Torino, infortunio per Zapata: esce in barella

Torino in ansia per le condizioni di Duvan Zapata. Il colombiano, proprio nel giorno in cui ha raggiunto Dybala in cima alla classifica dei marcatori più prolifici in attività (in Serie A), ha subito un brutto infortunio sul finale di Inter-Torino. Attorno all'80', dopo un'accelerazione sul fondo nel rincorrere un pallone e nel tentativo di superare Acerbi, è caduto per un problema al ginocchio sinistro. Ha poggiato male la gamba sinistra e il ginocchio ha subito una torsione innaturale. Il capitano del Torino è rimasto a terra, visibilmente dolorante, per diversi minuti ed è uscito dal campo in lacrime in barella, tra gli applausi di San Siro. Nelle prossime ore seguiranno gli esami strumentali, ma si teme un infortunio serio.