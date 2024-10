L'Udinese batte 1-0 i salentini e ottiene la sua quarta vittoria in campionato. Sfortunata la squadra di Runjaic nel primo tempo, quando i legni colpiti da Kabasele e Zarraga impediscono di andare in vantaggio. La rete arriva solo a un quarto d'ora dal termine, con la splendida punizione di Zemura. Il Lecce, invece, non impensierisce quasi mai Okoye e resta ancora a secco

PAGELLE - CLASSIFICA