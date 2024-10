• NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, David Neres

• Due novità per Conte, che lancia Neres e Ngonge per la prima volta dal 1' in campionato. Saranno loro ad affiancare Lukaku al posto di Politano e Kvaratskhelia. In mezzo c'è sempre Gilmour al posto di Lobotka, mentre in porta torna Meret