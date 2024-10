Il Napoli capolista non si ferma: Lecce sconfitto 1-0, grazie a una rete nel secondo tempo di Di Lorenzo. Il difensore è anche il migliore in campo. Neres non incide. A centrocampo buona prestazione di Anguissa e McTominay. Tra gli ospiti 4 giocatori non sufficienti. Tutti i voti della sfida del Maradona a cura di Daniele Barone

