Serie AGiornata 1 - domenica 24 agosto 2025Giornata 1 - dom 24 ago
Fine
2 - 0
2 - 0
Como-Lazio 2-0: video, gol e highlights
Parte benissimo la stagione del Como che batte in casa la Lazio con un netto 2-0 frutto di una supremazia manifestata per tuttta la gara. La squadra di Fabregas ci prova in tutti i modi ma deve attendere la ripresa per segnare il vantaggio firmato da Douvikas su assist di Paz. Castellanos si vede annullare un gol per fuorigioco ma poi Paz manda all’incrocio dei pali una punizione dal limite per il 2-0 che chiude la gara