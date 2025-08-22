Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 1 - domenica 24 agosto 2025Giornata 1 - dom 24 agoAllianz Stadium
Juventus
20:45
Parma
Juventus-Parma, il risultato in diretta LIVE

Il campionato di Juventus e Parma inizia allo Stadium di Torino. Tudor in attacco lancia David dal 1' con Conceiçao e Yildiz a supporto. In difesa Gatti con Bremer e Kelly; Kalulu sulla fascia destra, parte dalla panchina Joao Mario. Nel Parma Cuesta sceglie il tandem composto da Almqvist e Pellegrino in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

ATALANTA-PISA LIVE

LIVE

Squadre in campo!

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Tudor
  • PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordónez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta

La carica dello Stadium

Grande atmosfera allo Stadium: i tifosi della Juve hanno risposto con entusiasmo, è pieno anche il settore dei tifosi del Parma. Giochi di luci e musica per accogliere l'ingresso in campo delle squadre

Yildiz si "ferisce" nel riscaldamento

Medicazione in corso per Yildiz. Il 10 bianconero si è procurato una ferita alla gamba, all'altezza dello stinco, nel corso del riscaldamento: immediato "bendaggio" da parte dello staff medico, ma nessun problema per lui

yildiz

Chiellini: "Bremer ci dà sicurezza"

Così invece Giorgio Chiellini, oggi nei panni del dirigente bianconero, nel prepartita: "Stiamo lavorando per creare una squadra solida. Ho parlato con Bremer: sta bene, la sua presenza dà sicurezza a tutti. Kolo Muani? Se ci sarà l'occasione per migliorare la squadra lo faremo"

Cherubini (ad Parma): "Cuesta l'uomo giusto per noi"

Federico Cherubini (ad Parma) ha parlato a Dazn prima del via: "Cuesta è un ragazzo che si sta giocando la sua opportunità ogni giorno con enorme entusiasmo. La nostra è stata una scelta coraggiosa ma siamo certi che sia l'uomo giusto per portare il Parma a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Il nostro progetto non può prescindere dalla valorizzazione dei giovani e lui è la persona giusta". 

La novità della stagione: il "Var in diretta"

Il designatore Gianluca Rocchi ha spiegato come funzionerà l'announcement in campo delle decisioni prese al Var: "L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. Le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti"

Tudor sorprende: si alza Kalulu

Tudor risolve il ballottaggio della vigilia tra Gatti e Kalulu schierando... entrambi. A farne le spese è il nuovo acquisto Joao Mario: dovrebbe infatti essere confermato il modulo con difesa a 3 e Kalulu "alto" a fare la fascia destra, con più garanzie dal punto di vista difensivo

Juventus, le scelte di Tudor

Tudor sceglie David come terminale offensivo: alle sue spalle Yildiz e Conceiçao. Nel 3-4-2-1, c’è Gatti in difesa con Bremer e Kelly. Kalulu giocherà sulla fascia destra, trasformando la difesa a 4 all’occorrenza; parte dalla panchina Joao Mario. Locatelli-Thuram in mezzo al campo

Parma, le scelte di Cuesta

Diverse assenze per Cuesta, che deve innanzitutto rinunciare al neoarrivato Frigan in attacco, che si è rotto il crociato. Davanti giocano Almqvist e Pellegrino. Difesa a 3 con Delprato, Circati, Valenti, sulle fasce Lovik e Valeri. In mezzo ci sono Bernabé, Keita e Ordóñez

Tudor lancia titolare in attacco David

Le partite di oggi

Oggi invece, in contemporanea con Juventus-Parma, si gioca Atalanta-Pisa. Alle 18.30 invece sono iniziate Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina. Domani chiudono il programma Udinese-Verona e Inter-Torino

I "primi gol" del campionato anno per anno

E' iniziata la Serie A!

Allo Stadium inizia il campionato di Juventus e Parma. Ieri la prima giornata di Serie A ha già riservato una sorpresa (il ko casalingo del Milan contro la Cremonese) e regalato la certezza del Napoli (vittoria sul Sassuolo e De Bruyne già in gol). La nuova Roma di Gasperini ha battuto il Bologna

statistiche

Jonathan David ha sempre segnato almeno 15 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di  Ligue 1: 15 nel 2021/22, 24 nel 2022/23, 19 nel 2023/24 e 16 nel  2024/25. Solo altri cinque giocatori sono riusciti a realizzare  altrettante o più reti in ciascuna delle ultime quattro stagioni nei  cinque grandi campionati europei: Erling Haaland (107 gol totali nel  periodo), Harry Kane (109), Robert Lewandowski (104), Kylian Mbappé  (115) e Mohamed Salah (89).

statistiche

Si affrontano le due  squadre che hanno registrato l’età media più bassa tra titolari e  subentrati nella scorsa stagione di Serie A: 24 anni e 288 giorni la Juventus, 24 anni e 98 giorni il Parma.

Da un lato, solo il Milan ha tentato più conclusioni (50) al termine di un contropiede rispetto al Parma (46)  nella scorsa Serie A. Dall’altro, la Juventus è stata la squadra che ha  segnato più gol in ripartenza nell’ultimo campionato: 11 – meno solo di  Liverpool (14) ed Eintracht Francoforte (12), considerando i cinque  maggiori campionati europei 2024/25.

statistiche

Dopo essere rimasto imbattuto in entrambi i confronti contro la Juventus nella  Serie A 2024/25 (1 vittoria, 1 pareggio), il Parma potrebbe evitare la  sconfitta per il terzo match di fila contro i bianconeri nel massimo  campionato per la prima volta dal periodo tra maggio 2010 e maggio 2011  (3 vittorie).

statistiche

Carlos Cuesta sarà  il primo coach straniero ad allenare il Parma in occasione del debutto  stagionale degli emiliani in Serie A. Inoltre, all’età di 30 anni e 26  giorni, il classe 1995 diventerà il terzo primo allenatore più giovane  ad esordire nel massimo campionato italiano, dopo Leopoldo Conti (29  anni e 267 giorni il 4 gennaio 1931, alla guida della Pro Patria contro  il Milan) ed Elio Loschi (27 anni e 113 giorni il 29 novembre 1936, con  la Triestina contro la Fiorentina).

statistiche

La Juventus inizierà  un campionato di Serie A con un allenatore straniero in panchina per la  prima volta dal 1973/74, quando alla guida dei bianconeri c’era il ceco  Cestmir Vycpalek. In quell’occasione, i bianconeri conquistarono un  successo nel match d’esordio stagionale, battendo il Foggia per 2-1  davanti al proprio pubblico.

statistiche

Quinta volta in cui Juventus e Parma si affrontano nel match di esordio stagionale in Serie A; i  bianconeri hanno vinto finora tutti i quattro precedenti con un  punteggio complessivo di 9-2. La Juve diventerà così la  squadra più affrontata dai gialloblù alla prima sfida stagionale di un  torneo del massimo campionato (quattro confronti anche contro  l’Udinese).