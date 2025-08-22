Federico Cherubini (ad Parma) ha parlato a Dazn prima del via: "Cuesta è un ragazzo che si sta giocando la sua opportunità ogni giorno con enorme entusiasmo. La nostra è stata una scelta coraggiosa ma siamo certi che sia l'uomo giusto per portare il Parma a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Il nostro progetto non può prescindere dalla valorizzazione dei giovani e lui è la persona giusta".