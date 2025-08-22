Jonathan David ha sempre segnato almeno 15 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di Ligue 1: 15 nel 2021/22, 24 nel 2022/23, 19 nel 2023/24 e 16 nel 2024/25. Solo altri cinque giocatori sono riusciti a realizzare altrettante o più reti in ciascuna delle ultime quattro stagioni nei cinque grandi campionati europei: Erling Haaland (107 gol totali nel periodo), Harry Kane (109), Robert Lewandowski (104), Kylian Mbappé (115) e Mohamed Salah (89).
Il campionato di Juventus e Parma inizia allo Stadium di Torino. Tudor in attacco lancia David dal 1' con Conceiçao e Yildiz a supporto. In difesa Gatti con Bremer e Kelly; Kalulu sulla fascia destra, parte dalla panchina Joao Mario. Nel Parma Cuesta sceglie il tandem composto da Almqvist e Pellegrino in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Squadre in campo!
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Tudor
- PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordónez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta
La carica dello Stadium
Grande atmosfera allo Stadium: i tifosi della Juve hanno risposto con entusiasmo, è pieno anche il settore dei tifosi del Parma. Giochi di luci e musica per accogliere l'ingresso in campo delle squadre
Yildiz si "ferisce" nel riscaldamento
Medicazione in corso per Yildiz. Il 10 bianconero si è procurato una ferita alla gamba, all'altezza dello stinco, nel corso del riscaldamento: immediato "bendaggio" da parte dello staff medico, ma nessun problema per lui
Chiellini: "Bremer ci dà sicurezza"
Così invece Giorgio Chiellini, oggi nei panni del dirigente bianconero, nel prepartita: "Stiamo lavorando per creare una squadra solida. Ho parlato con Bremer: sta bene, la sua presenza dà sicurezza a tutti. Kolo Muani? Se ci sarà l'occasione per migliorare la squadra lo faremo"
Cherubini (ad Parma): "Cuesta l'uomo giusto per noi"
Federico Cherubini (ad Parma) ha parlato a Dazn prima del via: "Cuesta è un ragazzo che si sta giocando la sua opportunità ogni giorno con enorme entusiasmo. La nostra è stata una scelta coraggiosa ma siamo certi che sia l'uomo giusto per portare il Parma a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Il nostro progetto non può prescindere dalla valorizzazione dei giovani e lui è la persona giusta".
La novità della stagione: il "Var in diretta"
Il designatore Gianluca Rocchi ha spiegato come funzionerà l'announcement in campo delle decisioni prese al Var: "L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. Le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti"
Tudor sorprende: si alza Kalulu
Tudor risolve il ballottaggio della vigilia tra Gatti e Kalulu schierando... entrambi. A farne le spese è il nuovo acquisto Joao Mario: dovrebbe infatti essere confermato il modulo con difesa a 3 e Kalulu "alto" a fare la fascia destra, con più garanzie dal punto di vista difensivo
Juventus, le scelte di Tudor
Tudor sceglie David come terminale offensivo: alle sue spalle Yildiz e Conceiçao. Nel 3-4-2-1, c’è Gatti in difesa con Bremer e Kelly. Kalulu giocherà sulla fascia destra, trasformando la difesa a 4 all’occorrenza; parte dalla panchina Joao Mario. Locatelli-Thuram in mezzo al campo
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Tudor
Parma, le scelte di Cuesta
Diverse assenze per Cuesta, che deve innanzitutto rinunciare al neoarrivato Frigan in attacco, che si è rotto il crociato. Davanti giocano Almqvist e Pellegrino. Difesa a 3 con Delprato, Circati, Valenti, sulle fasce Lovik e Valeri. In mezzo ci sono Bernabé, Keita e Ordóñez
- PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta
Tudor lancia titolare in attacco David
Le partite di oggi
Oggi invece, in contemporanea con Juventus-Parma, si gioca Atalanta-Pisa. Alle 18.30 invece sono iniziate Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina. Domani chiudono il programma Udinese-Verona e Inter-Torino
I "primi gol" del campionato anno per anno
E' iniziata la Serie A!
Allo Stadium inizia il campionato di Juventus e Parma. Ieri la prima giornata di Serie A ha già riservato una sorpresa (il ko casalingo del Milan contro la Cremonese) e regalato la certezza del Napoli (vittoria sul Sassuolo e De Bruyne già in gol). La nuova Roma di Gasperini ha battuto il Bologna
Si affrontano le due squadre che hanno registrato l’età media più bassa tra titolari e subentrati nella scorsa stagione di Serie A: 24 anni e 288 giorni la Juventus, 24 anni e 98 giorni il Parma.
Da un lato, solo il Milan ha tentato più conclusioni (50) al termine di un contropiede rispetto al Parma (46) nella scorsa Serie A. Dall’altro, la Juventus è stata la squadra che ha segnato più gol in ripartenza nell’ultimo campionato: 11 – meno solo di Liverpool (14) ed Eintracht Francoforte (12), considerando i cinque maggiori campionati europei 2024/25.
Dopo essere rimasto imbattuto in entrambi i confronti contro la Juventus nella Serie A 2024/25 (1 vittoria, 1 pareggio), il Parma potrebbe evitare la sconfitta per il terzo match di fila contro i bianconeri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra maggio 2010 e maggio 2011 (3 vittorie).
Carlos Cuesta sarà il primo coach straniero ad allenare il Parma in occasione del debutto stagionale degli emiliani in Serie A. Inoltre, all’età di 30 anni e 26 giorni, il classe 1995 diventerà il terzo primo allenatore più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano, dopo Leopoldo Conti (29 anni e 267 giorni il 4 gennaio 1931, alla guida della Pro Patria contro il Milan) ed Elio Loschi (27 anni e 113 giorni il 29 novembre 1936, con la Triestina contro la Fiorentina).
La Juventus inizierà un campionato di Serie A con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 1973/74, quando alla guida dei bianconeri c’era il ceco Cestmir Vycpalek. In quell’occasione, i bianconeri conquistarono un successo nel match d’esordio stagionale, battendo il Foggia per 2-1 davanti al proprio pubblico.
Quinta volta in cui Juventus e Parma si affrontano nel match di esordio stagionale in Serie A; i bianconeri hanno vinto finora tutti i quattro precedenti con un punteggio complessivo di 9-2. La Juve diventerà così la squadra più affrontata dai gialloblù alla prima sfida stagionale di un torneo del massimo campionato (quattro confronti anche contro l’Udinese).