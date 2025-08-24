Serie AGiornata 1 - domenica 24 agosto 2025Giornata 1 - dom 24 ago
Fine
2 - 0
Juventus-Parma 2-0: video, gol e highlights
Dopo un primo tempo in cui la Juventus colleziona occasioni senza riuscire a sfondare, un gol al 59’ di David (schierato in attacco titolare) sblocca la gara. Yildiz mette al centro da sinistra, il canadese gira in rete con l’esterno. Nel finale rosso a Cambiaso (sbracciata su Lovik), ma pochi secondi dopo arriva il raddoppio di Vlahovic (applaudito dai tifosi), appena entrato, ancora su assist di Yildiz. Parma pericoloso solo in due occasioni: Cambiaso e Bremer decisivi nelle chiusure su Lovik e Pellegrino