Como ha avuto il 78.6% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
Sfida interessantissima al Sinigaglia tra Como e Lazio. Di fronte Fabregas e Sarri che torna in Serie A e in biancoceleste dopo il periodo di stop. Sarri sceglie Cataldi a centrocampo con Dele-Bashiru e Guendouzi. Fabregas alza Vojvoda sulla linea degli attaccanti, Paz da mezz'ala. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
23' - Altra occasione per la squadra di Fabregas sempre con Vojvoda che calcia da fuori area, Provedel respinge in tuffo
21' - Como vicino al vantaggio, Jesus Rodriguez ben piazzato sul secondo palo schiaccia di testa, palla fuori di poco
17' - Primo cartellino del match per Nico Paz
15' - Altra buonissima iniziativa del Como con Ramon che si sgancia in posizione offensiva, riceve e calcia oltre la traversa
12' - Prima azione della Lazio che prova a sfondare a sinistra con Nuno Tavares, rientra sul destro e calcia ma non inquadra la porta
7' - Grande partenza da parte del Como, la Lazio fatica ad uscire
4' - Prima transizione veloce del Como, Douvikas prova la conclusione, palla deviata in angolo
3' - Ritmi altissimi in questo avvvio tra Como e Lazio, si preannuncia una sfida molto interessante
Como-Lazio 0-0
Si parte al Senigaglia
Squadre in campo e inno della Serie A
Il Como è la squadra che in percentuale ha subito meno gol nei primi tempi della Serie A 2024/25: soltanto il 35%, ovvero 18 gol incassati sui 52 totali nel torneo scorso.
La Lazio potrebbe rimanere imbattuta per almeno cinque trasferte consecutive in campionato - tre vittorie e un pareggio nell’ultima partita disputata fuori casa nella Serie A 2024/25 – per la prima volta dal periodo tra gennaio e aprile 2023 proprio con Maurizio Sarri in panchina (cinque successi e due pareggi in quel caso).
Fabregas: "Vojvoda davanti, siamo senza esterni"
"Vojvoda partirà più avanti, abbiamo lavorato per sei settimane con un altro piano ma non abbiamo esterni disponibili e questa è la soluzione migliore per la squadra in questa partita".
Gila: "Siamo qui per prendere i tre punti"
"Sappiamo che può essere un fattore negativo ma noi siamo tranquilli e sappiamo che in squadra abbiamo qualità e un livello è altissimo. Noi siamo qui per prendere i tre punti e fare un bel campionato nonostante non siano arrivati i rinforzi".
La Lazio ha perso 0-1 l’ultima sfida in campionato contro il Lecce, lo scorso 25 maggio e non subisce due sconfitte consecutive in Serie A dalle ultime tre gare con Maurizio Sarri in panchina tra febbraio e marzo 2024
La Lazio è la formazione che ha realizzato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco nella scorsa Serie A (22), considerando i maggiori cinque campionati europei 2024/25 solo Bayern Monaco (23), Barcellona (23) e Atletico Madrid (24) hanno segnato più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco.
Nelle ultime 10 giornate della scorsa Serie A, solo Roma (23) e Napoli (22) hanno ottenuto più punti del Como (20, come Inter e Fiorentina), mentre la Lazio sarebbe nona grazie a 14 punti conquistati.
La Lazio ha segnato 21 gol con giocatori subentrati nella Serie A 2024/25, record nell’era dei tre punti a vittoria al pari dell’Atalanta 2020/21. Dall’altro lato, solo Monza ed Empoli (14) hanno subito più reti da giocatori subentrati rispetto al Como (12 al pari dell’Inter) nello scorso campionato.
Tra il 5 aprile e il 10 maggio 2025, il Como è diventato solo il secondo club neopromosso nella storia a vincere almeno sei partite di fila in una singola stagione di Serie A, dopo la Lazio tra febbraio e aprile 1973 (otto in quel caso). I lariani hanno poi chiuso lo scorso campionato pareggiando contro l’Hellas Verona e perdendo contro l’Inter al Sinigaglia all’ultima giornata e potrebbero incassare due sconfitte di fila nel torneo per la seconda volta in questo anno solare dopo le tre fatte registrare tra gennaio e febbraio scorsi.
Considerando solo il girone di andata, la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite contro il Como in Serie A, grazie a cinque successi e due pareggi, dopo che i biancocelesti avevano perso le prime due sfide di questo tipo contro i lariani nella massima serie.
L’ultima volta che il Como si è trovato sotto di un gol e poi è riuscito a pareggiare una partita di Serie A è stata contro la Lazio nella sfida più recente contro i biancocelesti lo scorso 10 gennaio: infatti al vantaggio iniziale di Boulaye Dia ha risposto Patrick Cutrone per il definitivo 1-1.
La formazione della Lazio in grafica
La formazione del Como in grafica
La Lazio ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime sei partite di Serie A contro il Como; in generale, i biancocelesti non hanno trovato la via della rete contro i lariani solo due volte nella competizione (0-1 il 25 settembre 1949 e il 14 aprile 1985).
Lazio, le scelte di formazione
Sarri con Cataldi a centrocampo insieme a Dele Bashiru. Castellanos nel tridente con Cancellieri e Zaccagni. Lazzari sulla destra in difesa
Como, le scelte di formazione
Fabregas alza Vojvoda sulla linea degli attaccanti, Nico Paz da mezz'ala con Perrone e Da Cunha. Gioca Van der Brempt sulla destra in difesa. Davanti Douvikas riferimento più avanzato
Le formazioni ufficiali
COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Perrone, da Cunha; Vojvoda, Douvikas, J. Rodríguez. All. Cesc Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
Statistiche e curiosità
Il Como prenderà parte a un campionato di Serie A per due stagioni di fila per la prima volta dall’inizio degli anni ’90 – l’ultimo precedente risale infatti al periodo tra il 1987/88 ed il 1988/89, quando alla prima giornata incontrò la Juventus in entrambi i tornei (2 sconfitte).
Prima volta di Como-Lazio alla prima di campionato
Como e Lazio si incrociano alla prima sfida di un campionato di Serie A per la prima volta nella storia della competizione; per i biancoblù si tratta del 10° avversario differente affrontato all’esordio stagionale nel massimo campionato, mentre per i biancocelesti quella lariana è la 33ª squadra diversa incontrata nel primo match di un torneo di Serie A.
Il Como non vince al debutto in Serie A dal 1951
Il Como non vince una partita al debutto stagionale in Serie A dal 9 settembre 1951 (1-0 contro il Torino); in generale, dopo avere conquistato il successo in tutti i primi tre match di questo tipo nel torneo, i lariani hanno registrato due pareggi e nove sconfitte negli ultimi 11 rimanendo ben 10 volte a secco di gol, con un parziale complessivo di 1-15.
Lazio, cinque vittorie nelle ultime sei 'prime' di campionato
La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite (1 sconfitta – 83%) al debutto stagionale in Serie A - tanti successi quanti ne aveva collezionati nei precedenti 10 match di questo tipo nel torneo (2 pareggi, 3 sconfitte – 50%) - tuttavia, l’unica sconfitta dei capitolini nel parziale è arrivata proprio nell’ultima gara d’esordio in massima serie giocata in trasferta (1-2 contro il Lecce il 20 agosto 2023).
Como e Lazio potrebbero pareggiare due match di fila per la prima volta
Dopo l’1-1 all’Olimpico del 10 gennaio scorso, Como e Lazio potrebbero pareggiare due match di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. In generale, sono 18 i precedenti confronti tra le due squadre nel massimo campionato, con i biancocelesti in vantaggio nel bilancio grazie a nove successi, quattro pareggi e cinque sconfitte.
Lazio vittoriosa nelle ultime due trasferte contro il Como
La Lazio ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 8-2 (3-1 il 17 novembre 2002 e 5-1 lo scorso 31 ottobre), dopo che aveva registrato soltanto un successo nelle precedenti sette sfide al Sinigaglia (2 pareggi, 4 sconfitte).
La prossima sarà la 100^ presenza di Castellanos
La prossima sarà la 100^ presenza di Valentín Castellanos nei Big-5 campionati europei. La seconda delle sue due marcature multiple in Serie A è arrivata proprio contro il Como al Sinigaglia lo scorso 31 ottobre, nel successo esterno dei biancocelesti per 5-1; inoltre, quella lariana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui l’argentino realizzerebbe almeno tre reti in Serie A, dopo il Frosinone (tre).
Lazio a caccia del terzo successo esterno di fila contro la stessa avversaria
I biancocelesti potrebbero vincere tre gare esterne di fila contro una stessa avversaria nel torneo segnando almeno tre gol a partita per la terza volta nella loro storia, dopo esserci riusciti contro l’Udinese (serie di quattro, tra il 1999 e il 2001) e il Pescara (serie di tre, tra il 1992 e il 2017).
Como squadra che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo
Da un lato, il Como è la squadra che ha recuperato il maggior numero di palloni nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2024/25: 168, almeno 16 in più rispetto a qualsiasi altra formazione nella scorsa edizione del torneo. Di contro, la Lazio è il secondo club che ha tentato più conclusioni a seguito di un recupero offensivo (avvenuto al massimo a 40 metri di distanza dalla porta avversaria) nel passato campionato: 48, meno solo dei 50 del Lecce.
Como, peggior percentuale realizzativa tra le squadre della metà alta della classifica
Tra le squadre che hanno chiuso lo scorso campionato nella prima metà di classifica, il Como è stata quella con la peggior percentuale realizzativa: 9.4%, frutto di 49 gol con 521 tiri tentati. Dall’altra parte, la Lazio ha effettuato solo 14 conclusioni in più (535) dei lariani nella Serie A 2024/25, ma ha chiuso la stagione con il terzo miglior attacco del torneo grazie a 61 reti all’attivo (al pari del Milan) e una percentuale realizzativa dell’11.4%.
Diao miglior marcatore straniero del Como in A
Pur disputando solo metà dello scorso campionato di Serie A, nel 2024/25 Assane Diao è diventato il miglior marcatore straniero del Como in una stagione di Serie A (otto reti); dal suo esordio in Serie A (10 gennaio 2025 proprio contro la Lazio) al suo ultimo match nel torneo (19 aprile scorso), solo Mateo Retegui (11) ha segnato più reti del classe 2005 (otto) nel massimo campionato italiano.