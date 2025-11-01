Offerte Sky
Serie AGiornata 10 - sabato 1 novembre 2025Giornata 10 - sab 1 nov
Fine
Cremonese
Vardy J. 83'
1 - 2
Juventus
Kostic F. 2'Cambiaso A. 68'
Cremonese-Juventus 1-2: video, gol e highlights

Buona la prima per Spalletti che sbanca 2-1 lo "Zini" all'esordio sulla panchina della Juventus. Bianconeri subito avanti col mancino incrociato di Kostic e sempre col sinistro trovano il bis a metà del secondo tempo: Audero devia il tiro di Cambiaso ma la palla finisce in rete. Nel finale il diagonale di Vardy riaccende le speranze della Cremonese, ma i tre punti vanno alla Juve

