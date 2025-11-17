Nel posticipo della 12^ giornata del campionato di Serie A gara bellissima tra Sassuolo e Pisa. Match che inizia con grandi ritmi ed emozioni e la squadra di Gilardino passa dopo soli 4' grazie a un rigore trasformato da Mbala Nzola. La reazione del Sassuolo è immediata e i neroverdi pareggiano con Matic. Poi grandissimo equilibrio fino all'ultimissima parte di gara: toscani di nuovo in vantaggio con Meister ma al 95' Thorstvedt inchioda il punteggio sul 2-2

CLASSIFICA - PAGELLE