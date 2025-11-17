Offerte Black Friday
Serie AGiornata 12 - lunedì 24 novembre 2025Giornata 12 - lun 24 nov
Sassuolo
Matic N. 6'Thorstvedt K. 90' + 5'
2 - 2
Pisa
Nzola M. 4' (Rig.)Meister H. 81'
Sassuolo-Pisa 2-2: video, gol e highlights

Nel posticipo della 12^ giornata del campionato di Serie A gara bellissima tra Sassuolo e Pisa. Match che inizia con grandi ritmi ed emozioni e la squadra di Gilardino passa dopo soli 4' grazie a un rigore trasformato da Mbala Nzola. La reazione del Sassuolo è immediata e i neroverdi pareggiano con Matic. Poi grandissimo equilibrio fino all'ultimissima parte di gara: toscani di nuovo in vantaggio con Meister ma al 95' Thorstvedt inchioda il punteggio sul 2-2

