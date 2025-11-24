Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SAS1
PIS1
TOR1
COM5
Serie AGiornata 12 - lunedì 24 novembre 2025Giornata 12 - lun 24 nov
Fine
Torino
Vlasic N. 45' + 2' (Rig.)
1 - 5
Como
Addai J. 36', 52'Ramón J. 71'Paz N. 76'Baturina M. 86'
Torino
Vlasic N. 45' + 2' (Rig.)
1 - 5 Como
Addai J. 36', 52'Ramón J. 71'Paz N. 76'Baturina M. 86'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Torino-Como 1-5: video, gol e highlights

La squadra di Fabregas non molla il treno Europa e con un'altra grande prestazione demolisce la resistenza del Torino battuto 5-1 all'Olimpico. Dopo una prima mezz'ora equilibrata, al 36' Addai porta in vantaggio il Como. Vlasic, su rigore, pareggia nel recupero. Nella seconda frazione di gioco il Como dilaga: Addai segna la sua doppietta al 52' e in 5', tra il 71' e il 76' Jacobo e Nico Paz la chiudono. Baturina mette a segno la cinquina. Fabregas sesto davanti alla Juve

CLASSIFICA