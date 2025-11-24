La squadra di Fabregas non molla il treno Europa e con un'altra grande prestazione demolisce la resistenza del Torino battuto 5-1 all'Olimpico. Dopo una prima mezz'ora equilibrata, al 36' Addai porta in vantaggio il Como. Vlasic, su rigore, pareggia nel recupero. Nella seconda frazione di gioco il Como dilaga: Addai segna la sua doppietta al 52' e in 5', tra il 71' e il 76' Jacobo e Nico Paz la chiudono. Baturina mette a segno la cinquina. Fabregas sesto davanti alla Juve

