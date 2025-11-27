Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LAZ0
BOL0
NAP-
JUV-
CRE2
LEC0
CAG1
ROM0
Serie AGiornata 14 - domenica 7 dicembre 2025Giornata 14 - dom 7 dic
Fine
Cagliari
Gaetano G. 82'
1 - 0
Roma
Cagliari
Gaetano G. 82'
1 - 0 Roma
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Cagliari-Roma 1-0: video, gol e highlights

Per la prima volta nel 2025 la Roma perde due partite di fila di campionato: dopo il ko col Napoli arriva anche quello in casa del Cagliari. Partita complicata per la squadra di Gasp: meglio i rossoblù anche nel primo tempo, poi il rosso a Celik a inizio ripresa dà ancora più fiducia alla squadra di Pisacane. Obert e Folorunsho sfiorano il gol, Gaetano lo trova a otto dalla fine, e il Cagliari ritrova la vittoria che mancava da metà settembre

CLASSIFICA - PAGELLE