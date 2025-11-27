Serie AGiornata 14 - domenica 7 dicembre 2025Giornata 14 - dom 7 dic
1 - 0
Cagliari-Roma 1-0: video, gol e highlights
Per la prima volta nel 2025 la Roma perde due partite di fila di campionato: dopo il ko col Napoli arriva anche quello in casa del Cagliari. Partita complicata per la squadra di Gasp: meglio i rossoblù anche nel primo tempo, poi il rosso a Celik a inizio ripresa dà ancora più fiducia alla squadra di Pisacane. Obert e Folorunsho sfiorano il gol, Gaetano lo trova a otto dalla fine, e il Cagliari ritrova la vittoria che mancava da metà settembre