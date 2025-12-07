Offerte Sky
Serie AGiornata 14 - domenica 7 dicembre 2025Giornata 14 - dom 7 dic
Fine
Napoli
Højlund R. 7', 78'
2 - 1
Juventus
Yildiz K. 59'
Napoli
Højlund R. 7', 78'
2 - 1 Juventus
Yildiz K. 59'
Napoli-Juventus 2-1: video, gol e highlights

Continua il momento felice per il Napoli che, dopo la Roma batte anche la Juve e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. La squadra di Conte parte fortissimo e segna con Hojlund, poi gestisce senza rischiare fino all'intervalo. A inizio ripresa meglio la Juve, Yildiz si accende e fa 1-1. Il Napoli non molla e spinge, Hojlund di testa batte ancora Di Gregorioee regala un successo prezioso ai suoi

