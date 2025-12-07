Continua il momento felice per il Napoli che, dopo la Roma batte anche la Juve e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. La squadra di Conte parte fortissimo e segna con Hojlund, poi gestisce senza rischiare fino all'intervalo. A inizio ripresa meglio la Juve, Yildiz si accende e fa 1-1. Il Napoli non molla e spinge, Hojlund di testa batte ancora Di Gregorioee regala un successo prezioso ai suoi

