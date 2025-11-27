L'Inter travolge i ragazzi di Fabregas a San Siro con un perentorio 4-0. Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capitalizzare il raddoppio. Nel finale il Como getta la spugna e i nerazzurri dilagano: Calhanoglu incrocia da fuori e batte ancora Butez, il mancino al volo di Carlos Augusto vale il definitivo poker

PAGELLE - CLASSIFICA