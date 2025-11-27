Serie AGiornata 14 - sabato 6 dicembre 2025Giornata 14 - sab 6 dic
Sassuolo-Fiorentina 3-1: gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ancora ko
Prosegue la crisi dei viola di Vanoli, battuti anche al Mapei Stadium e ancora all'ultimo posto senza aver mai vinto in campionato. In avvio Muric in uscita alta travolge Parisi: dal dischetto non sbaglia Mandragora. Rimedia Volpato che sorprende De Gea dalla distanza, la ribalta Muharemovic di testa prima dell'intervallo. Nella ripresa annullato il tris ancora di Volpato e palo di Cheddira, poi Koné fa 3-1