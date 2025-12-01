Serie AGiornata 14 - sabato 6 dicembre 2025Giornata 14 - sab 6 dic
3 - 1
Verona-Atalanta 3-1: gol e highlights: Palladino ko, prima vittoria Hellas nella nebbia
Alla 14^ giornata il Verona riesce a trovare la sua prima vittoria in campionato battendo 3-1 in casa l'Atalanta di Palladino, ko dopo tre vittorie di fila. Belghali al 28' e Giovane al 36' indirizzano la gara. Nella ripresa Bernede fa 3-0 in contropiede dopo un rigore chiesto dall'Atalanta (un lungo check Var ha confermato la decisione del campo). Inutile la rete di Scamacca su rigore (assegnato al Var) all'81'. Hellas a quota 9, Atalanta a 16. Resta la Fiorentina l'unica squadra ancora senza vittorie