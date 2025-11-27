Il Como ha pareggiato i primi due derby lombardi in questo campionato (1-1 sia contro la Cremonese che contro l'Atalanta) e potrebbe pareggiare tre match di fila contro avversarie della sua stessa regione per la prima volta nella propria storia in Serie A. Invece, l'ultima volta che i lariani sono rimasti imbattuti per tre gare di fila in una singola stagione di massima serie contro avversarie lombarde risale al 1986/87: vittoria contro il Brescia e pareggi contro Atalanta e Inter in quel caso, con Emiliano Mondonico in panchina.