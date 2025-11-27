Inter-Como, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La 14^ giornata di Serie A prosegue a San Siro. Chivu sceglie Luis Henrique a destra e Zielinski in mezzo, con Lautaro e Thuram coppia d'attacco. Fabregas schiera Da Cunha al fianco di Perrone, in avanti gioca Morata. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas
statistiche
I precedenti
L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20-2; i nerazzurri non hanno mai registrato 10 successi consecutivi contro una singola avversaria nella loro storia in massima serie - nove anche contro il Genoa (tra il 1959 e il 1965) e l'Empoli (tra il 2015 ed il 2022).
Como a secco nelle ultime cinque in casa dell'Inter
L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Como (14-0 nel parziale) e contro nessun'altra squadra vanta una striscia aperta più lunga di clean sheet nel massimo campionato - cinque anche contro il Lecce.
A San Siro non c'è storia?
Dopo aver perso il primo confronto casalingo in assoluto contro il Como in Serie A (1-2 il 14 maggio 1950), l'Inter ha vinto ciascuno dei successivi 13 match interni contro i lariani nel torneo; tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa nel massimo campionato, solo contro la Pro Patria (100% - 12/12) e il Lecce (95% - 18/19) i nerazzurri vantano una miglior percentuale di successi davanti al proprio pubblico rispetto a quella che hanno contro gli avversari di giornata (93% - 13/14).
Il bilancio dell'Inter nei derby lombardi
Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Milan alla 12^ giornata, l'Inter potrebbe perdere due derby lombardi consecutivi in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2013/14 - contro l'Atalanta e i rossoneri in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina. Inoltre, l'ultima volta che i nerazzurri hanno subito due sconfitte di fila senza segnare in campionato contro avversarie della loro stessa regione, risale al 1991/92 (0-1 contro il Milan e 0-2 contro la Cremonese in quell'occasione, allenati da Luis Suárez).
Il bilancio del Como nei derby lombardi
Il Como ha pareggiato i primi due derby lombardi in questo campionato (1-1 sia contro la Cremonese che contro l'Atalanta) e potrebbe pareggiare tre match di fila contro avversarie della sua stessa regione per la prima volta nella propria storia in Serie A. Invece, l'ultima volta che i lariani sono rimasti imbattuti per tre gare di fila in una singola stagione di massima serie contro avversarie lombarde risale al 1986/87: vittoria contro il Brescia e pareggi contro Atalanta e Inter in quel caso, con Emiliano Mondonico in panchina.
Inter, primo terzo di campionato a rilento
L'Inter ha conquistato 27 punti in queste prime 13 partite di campionato e, dalla stagione del loro ritorno in Champions League (dal 2017/18), solo una volta i nerazzurri avevano ottenuto meno punti dopo lo stesso numero di gare giocate da inizio stagione in Serie A: 24 nel 2022/23.
Miglior partenza di sempre del Como
Il Como sta vivendo la propria miglior partenza di sempre in Serie A, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre, grazie a 24 punti conquistati nelle prime 13 gare giocate nel torneo in corso (6 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta). In aggiunta, i lariani non hanno mai ottenuto sette vittorie nelle prime 14 partite disputate in un singolo campionato di massima serie (sei nel 1949/50 e nel 1950/51).
Strategie simili in campo
Inter e Como sono le prime due squadre di questa Serie A nel possesso palla (61.0% i biancoblù, 60.3% i nerazzurri), nonché le due formazioni che hanno effettuato il maggior numero di recuperi offensivi (98 i lariani e 96 i meneghini - avvenuti al massimo a 40m dalla porta avversaria) nel torneo in corso.
Lautaro, il Como manca all'appello
La prossima sarà la 150^ partecipazione attiva per Lautaro Martínez (121 gol+28 assist) in Serie A. Tuttavia, il Como è una delle due sole squadre (assieme al Chievo) affrontate dall'argentino nel massimo campionato italiano senza andare a segno e potrebbe, quindi, diventare la 30^ avversaria differente contro cui troverebbe la via del gol nel torneo; dalla sua prima stagione con l'Inter (2018/19), nessun giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato dei Big-5.
Nico Paz già nella storia del Como
La prossima sarà la 50^ presenza in tutte le competizioni con la maglia del Como per Nico Paz, che con un gol entrerà nella top-10 dei migliori marcatori nella storia dei lariani in Serie A, agganciando Salvatore Giunta a quota 12. Il classe 2004 è l'unico giocatore con già cinque gol e cinque assist in questo campionato e potrebbe essere coinvolto in almeno una rete per tre match di fila (rete contro il Torino e passaggio vincente contro il Sassuolo negli ultimi due) per la seconda volta in Serie A, dopo esserci già riuscito lo scorso settembre contro Genoa, Fiorentina e Cremonese.