NAP0
PAR0
INT1
LEC0
Serie AGiornata 16 - mercoledì 14 gennaio 2026Giornata 16 - mer 14 gen
Fine
Inter
Esposito F. 78'
1 - 0
Lecce
Inter
Esposito F. 78'
1 - 0 Lecce
Inter-Lecce 1-0: video, gol e highlights

L'Inter fatica ma, alla fine, riesce ad abbattere il muro del Lecce e vincere il recupero della 16^ giornata. Ci pensa Pio Esposito, dentro nella ripresa e autore della rete decisiva. Chivu fa un po' di rotazioni nella formazione inziale, ma la squadra crea poco, solo una chance con Bonny nel primo tempo e una di Barella a inizio ripresa. Anche il Lecce ha una grossa occasione con Siebert, 5 minuti prima della rete di Pio. Inter a +6 su Napoli (pari col Parma) e Milan (in campo giovedì a Como)

