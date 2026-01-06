L'Inter fatica ma, alla fine, riesce ad abbattere il muro del Lecce e vincere il recupero della 16^ giornata. Ci pensa Pio Esposito, dentro nella ripresa e autore della rete decisiva. Chivu fa un po' di rotazioni nella formazione inziale, ma la squadra crea poco, solo una chance con Bonny nel primo tempo e una di Barella a inizio ripresa. Anche il Lecce ha una grossa occasione con Siebert, 5 minuti prima della rete di Pio. Inter a +6 su Napoli (pari col Parma) e Milan (in campo giovedì a Como)

