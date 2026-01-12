0-0 dopo il primo tempo tra Napoli e Parma
Napoli-Parma, il risultato in diretta LIVE
La Serie A torna in campo per i recuperi della 16^ giornata di campionato. Il Napoli preme fin da subito: in avvio pericoloso McTominay, che poco dopo va anche a segno, ma la sua rete è annullata dal Var per un fuorigioco iniziale di Mazzocchi. Buongiorno di testa e poi Hojlund impegnano Rinaldi, all'esordio in A. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Cosa è successo nel primo tempo
Gara complicata per il Napoli che ha premuto a lungo senza trovare varchi di fronte a un Parma molto chiuso e ben organizzato. McTominay trova il gol con un batti-e-ribatti davanti alla porta, ma un fuorigioco iniziale di Mazzocchi porta all'annullamento. Rinaldi, portiere del Parma al suo esordio in A, protagonista in due occasioni, respingendo i tentativi di Buongiorno (colpo di testa ravvicinato) e Hojlund (sinistro angolato dal limite).
45' - Due minuti di recupero
Hojlund di testa, palla fuori
45' - Nuovo cross di Di Lorenzo da destra al termine di un'azione ben costruita. Hojlund in mezzo gira di testa a lato
Tentativo di Cutrone, murato
42' - Gran lancio per Ondrejka che sul versante destro dell'area riceve, stoppa, disorienta l'avversario e mette al centro per il tentativo di girata di Cutrone, murato
Rinaldi salva ancora!
33' - Ancora il portiere del Parma protagonista! Stavolta sul sinistro di Hojlund appena dentro l'area: il danese riceve, stoppa col petto e immediatamente scaglia in porta, pallone diretto verso il palo alla destra di Rinaldi che si distende bene e para
33' - Ripartenza del Parma che ha tanto campo a disposizione e arriva fino alla trequarti del Napoli, fin qui quasi inesplorata dalla squadra di Cuesta. Alla fine Ondrejka cerca il tiro dalla distanza, che Milinkovic-Savic para senza problemi, centrale
Rinaldi salva su Buongiorno
27' - Stavolta il cross del Napoli arriva da sinistra, con un corner di Lang: Buongiorno svetta benissimo e di testa gira in porta da due metri. Riflesso super di Rinaldi che respinge e poi fa sua la palla
26' - Continua a premere il Napoli. Politano a destra se la porta sul sinistro e mette un pallone tagliato in area, su cui Troilo anticipa tutti e prolunga in angolo
15' - Il Napoli ha avuto il 77.2% di possesso palla nel primo quarto d'ora di gioco
Annullato gol a McTominay
11' - Napoli in gol con il solito McTominay ma la rete è annullata dopo controllo Var per un fuorigioco iniziale di Mazzocchi. Lo scozzese aveva segnato spingendo la palla in rete da due passi dopo un infinito batti e ribatti e un'azione quasi rugbystica con cui il Napoli era andato a "meta": sulla palla messa in mezzo McTominay ci prova una prima volta, poi auto-palo di Circati sul tap-in di Politano e secondo tocco in rete dello scozzese. Ma c'è un controllo Var che evidenzia la posizione irregolare di Mazzocchi a inizio azione
McTominay subito pericoloso
6' - Prima occasione Napoli: Di Lorenzo va in verticale su McTominay che si è inserito alla sua maniera in area e che coordinandosi bene gira di destro verso la porta. C'è una deviazione, corner
3' - Lang mette in mezzo da sinistra, Troilo davanti alla porta svirgola, Parma un po' in affanno e Napoli che inizia a premere
1' - Confermata la difesa a 3 del Parma, così come la linea a 5 a centrocampo con Britschgi largo a destra e Sorensen a sinistra
Squadre in campo!
Di Lorenzo e Circati i due capitani, a precederli è l'arbitro di stasera, Fabbri
Rivediamo le formazioni
- NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All. Conte (squalificato, in panchina Stellini)
- PARMA (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Ordonez, Sorensen; Ondriejka; Cutrone. All. Cuesta
Cuesta: "3-5-2? Quando lo vedrete, capirete"
Anche Carlos Cuesta ha parlato prima del via: "Cerchiamo una grande prestazione e di fare punti. I tanti cambi? Abbiamo molti giocatori che hanno avuto tanto minutaggio finora. Rinaldi e Cutrone? Scelte fatte pensando a quello che ci sembrava più giusto. 3-5-2? Quando lo vedrete, capirete. Non voglio dare vantaggi all'avversario, magari sta ascoltando"
Conte su Hojlund: "Migliorato tantissimo"
Ancora Conte: "Hojlund è migliorato tantissimo da quando è arrivato, ho intravisto subito in lui grandi potenzialità, a 22 anni è importante trovare persone che ti migliorino e ti facciano capire le cose giuste. Il ruolo nostro è far diventare i giocatori più forti di quando arrivano. Neres ha fatto solo mezzo allenamento ieri, non è detto che oggi possa entrare. Entrerà solo se è sicuro al 100%, altrimenti resterà tranquillo"
Conte: "Squalifica? Qualcosa non funziona"
Prima della partita, Antonio Conte ha parlato così a Dazn: "Ai miei dopo l'Inter ho detto che bisognava voltare subito pagina e pensare alla partita di oggi visto che c'era poco tempo per recuperare". Poi sulla squalifica: "Non voglio tornarci, sono episodi che vedono protagonisti tanti allenatori, significa che qualcosa non funziona".
Parma, le scelte di Cuesta
Cuesta fa una mezza rivoluzione e cambia anche il modulo, mettendosi a 3 in difesa. L'allenatore del Parma ne cambia 6, anche il portiere: tra i pali va Rinaldi, classe 2003 all'esordio assoluto. Dietro non c'è il diffidato Del Prato, in attacco non gioca Pellegrino ma Cutrone, sostenuto da Ondreijka
- PARMA (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. All. Cuesta
Napoli, le scelte di Conte
Conte (squalificato dopo Inter-Napoli) fa 4 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a San Siro: dal 1’ Buongiorno, Lang, Olivera e Mazzocchi al posto di Juan Jesus, Elmas, Spinazzola e Beukema. Di Lorenzo gioca nei tre di difesa, davanti sempre Hojlund.
- NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All. Conte (squalificato, in panchina Stellini)
Napoli su Valincic: idea per giugno
Al Napoli piace molto Moris Valincic, esterno destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Il club azzurro, che in questo mercato di gennaio può operare solo a saldo zero, sta lavorando per trovare l’accordo con il croato in vista di giugno. Non manca la concorrenza: anche la Roma segue il giocatore mentre l’Inter aveva sondato il suo profilo dopo l’infortunio di Dumfries
Accadde oggi: il 14 gennaio 1998 la "capriola di mercato" di Asprilla
Il mercato è entrato nel vivo e forse i tifosi del Parma ricordano quel gennaio in cui Tino Asprilla, con una "capriola" delle sue, tornò in Italia dopo aver lasciato i gialloblù per la Premier. Era un Parma in cui Crespo era ancora "incompreso" e che Ancelotti aveva modellato rinunciando alla fantasia di Zola e Roberto Baggio, ma di fronte alla possibilità di avere Asprilla... fece un'eccezione e lo rese meno "quadrato"
Asprilla fa una capriola e torna al Parma. Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?
Dove eravamo rimasti
Nell'ultima giornata il Napoli ha ripreso l'Inter pareggiando 2-2 a San Siro e mantenendo invariato il distacco in classifica con i nerazzurri, ai quali non è riuscita la "mini-fuga". Il Parma invece ha ribaltato il Lecce dopo essere andato sotto 1-0: tre punti d'oro per la lotta salvezza, che al momento la squadra di Cuesta guarda con un buon margine di sicurezza: +7 sulla Fiorentina terz'ultima e una partita in meno (questa contro il Napoli)
I link giusti per seguire il mercato
- Napoli-Parma (oggi alle 18.30)
- Inter-Lecce (oggi alle 20.45)
- Verona-Bologna (domani alle 18.30)
- Como-Milan (domani alle 20.45)
Oggi e domani i recuperi della 16^ giornata
Tra oggi e domani si cancelleranno gli asterischi che alcune squadre (quelle che hanno preso parte alla Supercoppa, e le relative avversarie previste alla 16^ giornata di campionato) hanno in classifica. E soprattutto in vetta avremo una visione più chiara di come stanno le cose dopo 20 giornate. Questa intanto la situazione, con il Napoli che vincendo andrebbe a -1 dall'Inter, impegnata subito dopo, alle 20.45, contro il Lecce
La classifica di Serie A aggiornata
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato (3 vittorie, 1 pareggio) e non ha mai registrato cinque match di fila senza sconfitta contro gli emiliani in Serie A.
Dopo lo 0-0 del confrontro più recente dello scorso 18 maggio al Tardini, Napoli e Parma potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo tra gennaio e giugno 1993.
Il Napoli ha vinto quattro degli ultimi cinque match casalinghi contro il Parma in campionato (1 sconfitta), tra cui i due più recenti e potrebbe ottenere tre successi interni di fila contro i Ducali per la prima volta in Serie A.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di Serie A (14 vittorie, 5 pareggi) e tra le 20 squadre di questo campionato detiene la striscia di imbattibilità interna attualmente aperta più lunga: l'ultimo ko interno degli azzurri nella competizione risale all'8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1, gol di Isaksen).
Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, contro Inter e Hellas Verona, e non arriva a tre pareggi consecutivi in campionato da febbraio 2025, contro Roma, Udinese e Lazio in quel caso.
Il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 partite di Serie A (4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte); i gialloblù hanno vinto l'incontro più recente contro il Lecce, ma non ottengono due successi consecutivi nella competizione da luglio 2020, sotto la guida di Roberto D'Aversa (il primo in quel caso contro il Napoli).
Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17 pareggi, 23 sconfitte); inoltre gli emiliani hanno segnato in tutte le ultime cinque gare esterne, dopo che nelle prime quattro di questo campionato non erano riusciti a trovare la via del gol.
Dopo una serie di nove gare a secco di gol, Scott McTominay ha segnato nelle ultime due gare di campionato (tre reti, tante quante nelle precedenti 20); lo scozzese solo una volta è andato a segno per tre gare consecutive in Serie A: lo scorso aprile.
Il Parma (due reti) è una delle tre squadre di Serie A - insieme ad Atalanta (tre) e Sampdoria (due) - contro cui Eljif Elmas conta più di un gol nella competizione. Il centrocampista macedone è andato a segno in entrambe le ultime due presenze nella competizione contro i Ducali (gennaio 2021 con la maglia del Napoli al Maradona e marzo 2025 con il Torino al Tardini).
Cinque dei nove gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati di testa, inclusa la sua ultima rete in campionato contro il Lecce. Dal suo arrivo al Parma nel febbraio 2025, nessun calciatore ha segnato più marcature di testa nella competizione (cinque, al pari di Scott McTominay)