Ancora Conte: "Hojlund è migliorato tantissimo da quando è arrivato, ho intravisto subito in lui grandi potenzialità, a 22 anni è importante trovare persone che ti migliorino e ti facciano capire le cose giuste. Il ruolo nostro è far diventare i giocatori più forti di quando arrivano. Neres ha fatto solo mezzo allenamento ieri, non è detto che oggi possa entrare. Entrerà solo se è sicuro al 100%, altrimenti resterà tranquillo"