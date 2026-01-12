Serie AGiornata 16 - giovedì 15 gennaio 2026Giornata 16 - gio 15 gen
Verona-Bologna 2-3: video, gol e highlights
Dopo 7 partite senza vittoria in campionato, la squadra di Italiano torna al successo nel recupero della 16^ giornata. La squadra di Italiano va sotto in avvio (coast to coast in contropiede di Bernede che poi serve Orban) ma la ribalta con una grande prova di forza nel primo tempo. Solo gol bellissimi: Orsolini fa 1-1 con una magia di sinistro, Odgaard la ribalta, Castro per il 3-1 con un destro all’incrocio impressionante. Nella ripresa autogol di Freuler, poi Ravaglia salva su Sarr