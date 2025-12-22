Roma-Genoa, le formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE
Con la sfida dell'Olimpico si chiude la 17^ giornata del campionato di Serie A: si sffrontano Roma e Genoa. Gasperini schiera Ferguson dal 1' al centro dell'attacco, in difesa gioca Hermoso. De Rossi recupera Ostigaard tra i titolari, coppia d'attacco Vitinha-Ekuban. Diretta su Sky Sport, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW stasera alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. All. De Rossi
Statistiche e curiosità
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 20 gare di Serie A contro la Roma (5 pareggi, 14 sconfitte): 4-1 il 28 settembre 2023, con le reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Junior Messias; tuttavia, i rossoblù hanno evitato la sconfitta in tre delle cinque più recenti sfide contro i giallorossi nel torneo (1 vittoria, 2 pareggi).
Roma, è il genoa la squadra affrontata più volte in casa senza perdere
Il Genoa è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa senza perdere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 18 (16 vittorie, 2 pareggi); l'ultimo successo esterno rossoblù contro i giallorossi nella competizione risale al 17 gennaio 1990 (1-0 firmato da Carlos Aguilera).
Roma, nessun pareggio in questo campionato
La Roma è una delle sole due squadre (assieme all'Inter, ma con una gara in più dei nerazzurri) a non aver ancora pareggiato alcuna sfida in questo campionato (10 vittorie, 6 sconfitte). In generale, i giallorossi sono la squadra di questa Serie A che attende da più tempo di registrare un pari nel torneo: 22 gare consecutive senza pareggi per i capitolini (15 vittorie, 7 sconfitte), che hanno impattato l'ultima sfida nella competizione il 13 aprile scorso contro la Lazio (1-1).
Roma, tre ko nelle ultime 4 gare giocate in Serie A
La Roma ha perso tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (1 vittoria), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 14 partite nel torneo (11 vittorie). Dall'ultimo weekend di novembre, nessuna squadra ha perso più match dei giallorossi nel massimo campionato italiano: tre, appunto, al pari di Fiorentina e Pisa.
Genoa da quattro anni imbattuto nell'ultima gara dell'anno solare
Il Genoa è rimasto imbattuto nell'ultima gara dell'anno solare giocata a dicembre in ciascuno dei precedenti quattro anni, grazie a due successi e due pareggi; dall'altra parte, la Roma non ha vinto le ultime tre partite di questo tipo (2 pareggi, 1 sconfitta), dopo che aveva trovato il successo in 10 delle 12 precedenti (2 pareggi)
Genoa vittorioso in due delle ultime tre trasferte
Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1 pareggio), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare esterne in campionato (7 pareggi, 8 sconfitte); inoltre, i rossoblù hanno sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove partite fuori casa nel torneo, la loro serie più lunga di questo tipo nella competizione.
I numeri sul possesso della Roma
Solo l'Inter (70%) vanta un indice Field Tilt più alto rispetto alla Roma (67%) in questa Serie A - questo indicatore evidenzia il possesso considerando solo gli ultimi terzi di campo, mostrando quanto sia alto il dominio territoriale esercitato da una squadra.
Dall'esordio di De Rossi sulla panchina rossoblu, nessuna squadra ha segnato più del Genoa
Dall'inizio dell'11° turno di questa Serie A, ossia dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, nessuna squadra ha segnato più gol del Grifone nel torneo: 10 - al pari di Fiorentina, Inter e Sassuolo - nonostante i soli 61 tiri tentati (5° dato più basso del torneo nel periodo). Infatti, i rossoblù sono primi per percentuale realizzativa nelle ultime sei giornate di campionato (16.4%).
De Rossi, prima volta da avversario contro la Roma
Daniele De Rossi affronterà la Roma da avversario per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni, dopo 616 presenze in giallorosso da giocatore (2° all-time, dietro alle 786 di Francesco Totti) e 30 da allenatore. L'unico match in carriera in cui l'attuale tecnico del Grifone ha sia segnato un gol, sia servito un assist all'Olimpico in Serie A è stato proprio un Roma-Genoa, il 5 aprile 2008.
Numeri a confronto: Soulé e Martìn
Da un lato, Matías Soulé (21) è uno dei soli tre attaccanti che hanno creato più di 20 occasioni su azione per i propri compagni in questa Serie A, assieme a Charles De Ketelaere (28) e Kenan Yildiz (27). Dall'altro, Aarón Martín (23) è uno dei soli tre difensori che ne hanno create più di 20 da palla inattiva nei Big-5 campionati europei in corso, assieme a Christopher Trimmel (24) e David Raum (30)