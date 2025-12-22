Da un lato, Matías Soulé (21) è uno dei soli tre attaccanti che hanno creato più di 20 occasioni su azione per i propri compagni in questa Serie A, assieme a Charles De Ketelaere (28) e Kenan Yildiz (27). Dall'altro, Aarón Martín (23) è uno dei soli tre difensori che ne hanno create più di 20 da palla inattiva nei Big-5 campionati europei in corso, assieme a Christopher Trimmel (24) e David Raum (30)