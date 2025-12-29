Cori, applausi, striscioni dedicati: la Roma ha omaggiato Daniele De Rossi, tornato all’Olimpico per la prima volta in carriera da avversario. Emozioni forti al termine della partita con il Genoa, quando De Rossi è andato sotto alla Curva Sud tra i cori dei tifosi, con i giocatori della Roma a fargli spazio. Prima del via, il video emozionale sui maxi schermi dello stadio e il saluto con tanti suoi ex giocatori. Lo striscione dei tifosi: "Questa sarà sempre casa tua"