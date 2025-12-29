Roma-Genoa, l'omaggio a De Rossi tornato all'Olimpico: "Questa sarà sempre casa tua"
Cori, applausi, striscioni dedicati: la Roma ha omaggiato Daniele De Rossi, tornato all’Olimpico per la prima volta in carriera da avversario. Emozioni forti al termine della partita con il Genoa, quando De Rossi è andato sotto alla Curva Sud tra i cori dei tifosi, con i giocatori della Roma a fargli spazio. Prima del via, il video emozionale sui maxi schermi dello stadio e il saluto con tanti suoi ex giocatori. Lo striscione dei tifosi: "Questa sarà sempre casa tua"
- Daniele De Rossi è tornato all'Olimpico. Ma, per la prima volta in carriera, da avversario. Contro la "sua" Roma - di cui è stato capitano, bandiera e anche allenatore - nel "suo" stadio, stavolta dopo aver percorso quei corridoi che conosce a memoria è andato a sedersi sulla panchina degli ospiti
- Il mondo giallorosso ha voluto però regalare un'altra sera di emozioni forti a "DDR", oggi allenatore del Genoa. A partire dal tributo che gli è stato riservato prima ancora del via, con un video emozionale - con le immagini più belle della carriera giallorossa di De Rossi - proiettato sui maxi schermi dell'Olimpico.
- E poi gli applausi di tutto lo stadio alla lettura delle formazioni, e i cori dedicati
- Prima del fischio d'inizio, l'abbraccio con Gasperini (che del Genoa ha scritto pagine di storia importanti), mentre Claudio Ranieri era voluto scendere negli spogliatoi nel prepartita per salutarlo
- Ritrovandoselo "sull'altra panchina", diversi giocatori della Roma sono corsi a bordocampo per andare a salutarlo: abbracci e sorrisi con Dybala, Soulé, Mancini
- Al termine della partita, ai microfoni di Sky, Soulé ha ribadito quanto De Rossi sia stato importante per il suo approdo alla Roma: "Gliel'ho detto anche questa sera"
- E poi naturalmente l'omaggio dei "suoi" tifosi, con lo striscione esposto in Curva Sud: "Questa sarà sempre casa tua"
- Quando è apparso, durante il match, De Rossi ha rivolto un cenno di ringraziamento verso i tifosi, cercando di non farsi sopraffare dalle emozioni
- Al termine della partita, vinta 3-1 dalla Roma, il momento più emozionante: la Curva Sud ha intonato il coro per De Rossi, che - dopo aver trattenuto a lungo le emozioni - si è diretto verso i tifosi giallorossi per ringraziarli
- I giocatori della Roma, che nel frattempo si stavano dirigendo verso la Curva per prendersi l'applauso dopo la vittoria, hanno fatto spazio a De Rossi, unendosi all'omaggio e regalandogli una passerella da brividi
- Poi, uno a uno, tutti i giocatori della Roma hanno abbracciato il loro ex allenatore
- "Mi spiace essere andato a salutarli scuro in volto per la sconfitta, ma loro mi conoscono: non potevo andare lì saltellando", ha detto De Rossi ai microfoni di Sky dopo la partita