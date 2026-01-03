Un gol di Scalvini regala all'Atalanta la prima vittoria in campionato contro una big: decisivo l'errore di Svilar in uscita al 12'. I nerazzurri sfiorano il bis con Zalewski e lo trovano con Scamacca, ma il suo colpo di testa viene annullato per un fuorigioco all'inizio dell'azione. La Roma spreca una chance nei primi minuti con Dybala e Ferguson, nella ripresa Carnesecchi salva sia sull'irlandese che su Soulé. L'applaudito ritorno di Gasperini a Bergamo si chiude una sconfitta

