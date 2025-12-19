La Juventus ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Lecce e potrebbe andare a bersaglio in più incontri consecutivi contro i salentini nel torneo per la prima volta nella sua storia.
Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Allo Stadium la Juventus può prendersi momentaneamente il terzo posto in classifica, con una vittoria. Spalletti punta su David in attacco, preferito a Openda: alle sue spalle rientra Conceiçao, sulla trequarti con Yildiz. Fuori Koopmeiners: in difesa c'è Kelly. Nel Lecce c'è Camarda in attacco con Pierotti-Banda ai lati, in difesa rientra Gaspar e la novità Perez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti
LECCE (4-3-3): Falcone; Matias Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Drame, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco
Inizia il riscaldamento
La classifica al momento
Dopo le due partite delle 15 (finite entrambe 1-1) muovono la loro classifica Sassuolo, Parma, Genoa e Pisa. La Juventus vincendo può scavalcare momentaneamente Roma e Napoli (e andare al terzo posto) ma i giallorossi avrebbero immediatamente la possibilità di rispondere: questa sera alla 20.45 c'è Atalanta-Roma (in diretta su Sky) con il ritorno a Bergamo di Gasperini
Le scelte di Di Francesco
Di Francesco sceglie Camarda al centro dell’attacco, preferendolo a Stulic. Ai suoi lati Pierotti e Banda (preferito a Sottil). In difesa, dove Gaspar rientra al centro, c'è la novità Matias Perez sulla destra, al posto di Danilo Veiga.
Le scelte di Spalletti
Koopmeiners in panchina, David titolare in attacco. Queste le due principali "novità" che Spalletti apporta alla sua Juve, dove Conceiçao rientra sulla trequarti e si riprende il suo posto accanto a Yildiz, ma alle spalle di David, preferito a Openda. Nei 3 di difesa (con Kalulu e Bremer) invece non c'è Koopmeiners ma Kelly. Confermata la linea mediana con McKennie e Cambiaso esterni e Locatelli-Thuram al centro.
Il Lecce, che ha segnato in entrambi gli ultimi due match contro la Juventus in Serie A, potrebbe trovare la via della rete contro i bianconeri per più partite di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio 2006 e maggio 2009 (tre in quel caso).
La Juventus ha perso soltanto una delle 19 partite casalinghe (14 vittorie, 4 pareggi) disputate contro il Lecce in Serie A: quella per 3-4 del 25 aprile 2004, con Marcello Lippi sulla panchina dei bianconeri e Delio Rossi su quella dei salentini.
La Juventus non perde la prima partita dell'anno solare in Serie A dal 2013, che è anche l'ultima volta in cui ha subito più di un gol; da allora, in queste gare, la squadra bianconera ha collezionato nove successi e tre pareggi, tenendo sette volte la porta inviolata.
La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite (1 sconfitta) considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti nelle precedenti 20 (8 pareggi, 5 sconfitte); in particolare, la squadra bianconera ha ottenuto quattro vittorie di fila (con soltanto un gol subito) e non arriva a cinque consecutive da dicembre 2023-gennaio 2024 (sette in quel caso, l'ultima delle quali contro il Lecce).
Il Lecce non ha segnato in sei delle 10 partite di Serie A disputate da metà ottobre in avanti; nel periodo, nessuna squadra ha mancato l'appuntamento con il gol in più incontri nel massimo campionato italiano (sei anche per il Pisa).
Il Lecce ha perso quattro delle sette trasferte giocate in questa Serie A (2 vittorie, 1 pareggio); nelle precedenti cinque stagioni disputate nel massimo campionato, i giallorossi hanno subito più sconfitte nelle prime otto gare esterne di un singolo torneo soltanto nel 2024/25 (sei in quel caso).
Solo l'Inter ha effettuato più tiri (24) della Juventus (23, al pari dell'Udinese) in seguito a un recupero offensivo nella Serie A 2025/2026. Sul fronte opposto, il Lecce ha registrato meno tiri (nove) da questa situazione di gioco rispetto a tutte le squadre, tranne il Cagliari (sette). Sia la Juventus che il Lecce non hanno ancora segnato in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso.
Kenan Yildiz, con 15 reti segnate in Serie A, ha eguagliato Alessandro Del Piero al sesto posto tra i migliori marcatori della Juventus prima di compiere 21 anni. L'attaccante turco (sei gol, quattro assist) è l'unico giocatore nato dal 2005 in avanti che ha preso parte ad almeno 10 marcature in questo campionato, mentre è uno dei soli due, al pari di Lamine Yamal (2007), se invece si considerano i cinque maggiori campionati europei.
Tra i centrocampisti che non hanno preso parte ad alcuna rete in questo campionato, Ylber Ramadani è quello che ha disputato più minuti nella Serie A in corso: 1400; tra i compagni di squadra, Ramadani è al primo posto per passaggi effettuati (684) e riusciti (552), oltre che per palloni recuperati (67, escludendo il portiere) e intercetti (24).