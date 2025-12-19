Tra i centrocampisti che non hanno preso parte ad alcuna rete in questo campionato, Ylber Ramadani è quello che ha disputato più minuti nella Serie A in corso: 1400; tra i compagni di squadra, Ramadani è al primo posto per passaggi effettuati (684) e riusciti (552), oltre che per palloni recuperati (67, escludendo il portiere) e intercetti (24).