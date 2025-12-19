Offerte Sky
Serie AGiornata 18 - sabato 3 gennaio 2026Giornata 18 - sab 3 genAllianz Stadium
Juventus
18:00
Lecce
Juventus18:00 Lecce
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Allo Stadium la Juventus può prendersi momentaneamente il terzo posto in classifica, con una vittoria. Spalletti punta su David in attacco, preferito a Openda: alle sue spalle rientra Conceiçao, sulla trequarti con Yildiz. Fuori Koopmeiners: in difesa c'è Kelly. Nel Lecce c'è Camarda in attacco con Pierotti-Banda ai lati, in difesa rientra Gaspar e la novità Perez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti 

 

LECCE (4-3-3): Falcone; Matias Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Drame, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco 

LIVE

Inizia il riscaldamento

Juve e Lecce scendono ora in campo per iniziare il riscaldamento

La classifica al momento

Dopo le due partite delle 15 (finite entrambe 1-1) muovono la loro classifica Sassuolo, Parma, Genoa e Pisa. La Juventus vincendo può scavalcare momentaneamente Roma e Napoli (e andare al terzo posto) ma i giallorossi avrebbero immediatamente la possibilità di rispondere: questa sera alla 20.45 c'è Atalanta-Roma (in diretta su Sky) con il ritorno a Bergamo di Gasperini

La classifica di Serie A aggiornata

La classifica di Serie A aggiornata

Le scelte di Di Francesco

Di Francesco sceglie Camarda al centro dell’attacco, preferendolo a Stulic. Ai suoi lati Pierotti e Banda (preferito a Sottil). In difesa, dove Gaspar rientra al centro, c'è la novità Matias Perez sulla destra, al posto di Danilo Veiga.

  • LECCE (4-3-3): Falcone; Matias Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Drame, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco

Le scelte di Spalletti

Koopmeiners in panchina, David titolare in attacco. Queste le due principali "novità" che Spalletti apporta alla sua Juve, dove Conceiçao rientra sulla trequarti e si riprende il suo posto accanto a Yildiz, ma alle spalle di David, preferito a Openda. Nei 3 di difesa (con Kalulu e Bremer) invece non c'è Koopmeiners ma Kelly. Confermata la linea mediana con McKennie e Cambiaso esterni e Locatelli-Thuram al centro.

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti
statistiche

La Juventus ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime  10 partite di Serie A contro il Lecce e potrebbe andare a bersaglio in  più incontri consecutivi contro i salentini nel torneo per la prima  volta nella sua storia.

statistiche

Il Lecce, che ha segnato in entrambi gli ultimi due match contro la Juventus in Serie A, potrebbe trovare la via della rete contro i bianconeri per più partite di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra  febbraio 2006 e maggio 2009 (tre in quel caso).

statistiche

La Juventus ha perso soltanto una delle 19 partite casalinghe (14 vittorie, 4 pareggi)  disputate contro il Lecce in Serie A: quella per 3-4 del 25 aprile  2004, con Marcello Lippi sulla panchina dei bianconeri e Delio Rossi su  quella dei salentini.

statistiche

La Juventus non perde la prima partita dell'anno solare in Serie A dal 2013, che è  anche l'ultima volta in cui ha subito più di un gol; da allora, in  queste gare, la squadra bianconera ha collezionato nove successi e tre  pareggi, tenendo sette volte la porta inviolata.

statistiche

La Juventus ha  vinto sette delle ultime otto partite (1 sconfitta) considerando tutte  le competizioni: tanti successi quanti nelle precedenti 20 (8 pareggi, 5  sconfitte); in particolare, la squadra bianconera ha ottenuto quattro  vittorie di fila (con soltanto un gol subito) e non arriva a cinque  consecutive da dicembre 2023-gennaio 2024 (sette in quel caso, l'ultima  delle quali contro il Lecce).

statistiche

Il Lecce non ha segnato in sei delle 10 partite di Serie A disputate da metà ottobre in avanti; nel periodo, nessuna squadra ha mancato l'appuntamento con il gol in più incontri nel massimo campionato italiano (sei anche per il Pisa).

statistiche

Il Lecce ha perso quattro delle sette trasferte giocate in questa Serie A (2 vittorie, 1  pareggio); nelle precedenti cinque stagioni disputate nel massimo  campionato, i giallorossi hanno subito più sconfitte nelle prime otto gare esterne di un singolo torneo soltanto nel 2024/25 (sei in quel  caso).

statistiche

Solo l'Inter ha effettuato più tiri (24) della Juventus (23,  al pari dell'Udinese) in seguito a un recupero offensivo nella Serie A  2025/2026. Sul fronte opposto, il Lecce ha registrato meno tiri (nove)  da questa situazione di gioco rispetto a tutte le squadre, tranne il  Cagliari (sette). Sia la Juventus che il Lecce non hanno ancora segnato  in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso.

statistiche

Kenan Yildiz,  con 15 reti segnate in Serie A, ha eguagliato Alessandro Del Piero al  sesto posto tra i migliori marcatori della Juventus prima di compiere 21  anni. L'attaccante turco (sei gol, quattro assist) è l'unico giocatore  nato dal 2005 in avanti che ha preso parte ad almeno 10 marcature in  questo campionato, mentre è uno dei soli due, al pari di Lamine Yamal  (2007), se invece si considerano i cinque maggiori campionati europei.

statistiche

Tra i centrocampisti che non hanno preso parte ad alcuna rete in questo campionato, Ylber Ramadani è  quello che ha disputato più minuti nella Serie A in corso: 1400; tra i compagni di squadra, Ramadani è al primo posto per passaggi effettuati  (684) e riusciti (552), oltre che per palloni recuperati (67, escludendo  il portiere) e intercetti (24).