Cagliari-Milan 0-0
Si parte, è iniziata Cagliari-Milan
Nel primo match di Serie A del nuovo anno si affrontano Cagliari e Milan. Il neo acquisto Fullkrug a disposizione. Allegri con Pavlovic in panchina schiera Bartesaghi nei tre di difesa con Estupinan a sinistra. Loftus Cheek alle spalle di Leao. Pisacane con la coppia Esposito-Kilicsoy. Adopo a centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
10' - Decisamente meglio il Cagliari in questo avvio di gara, la squadra di Pisacane prova a sfruttare entrambe le corsie per rendersi pericoloso dalle parti di Maignan
4' - La risposta del Milan con una buona iniziativa di Rabiot, la palla a Saelemaekers per Leao che prova la conclusione respinta
3' - Ancora Cagliari che ha cominciato davvero forte, Prati ruba una palla sulla trequarti e poi prova il tiro, questa volta finisce alto
2' - In poco meno di 120 secondi, il Cagliari confeziona due azioni pericolose, Palestra da destra, entra in area e calcia in diagonale, come per Prati, la sua conclusione finisce a lato
1' - Primo tentativo del Cagliari, Estupinan sbaglia il rilancio, raccoglie Prati che prende la mira e calcia, palla fuori
Minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della tragedia di Crans Montana
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A
Il Milan conta 12 marcatori differenti in questa Serie A (come Atalanta e Bologna), meno solo di Inter e Juventus (13).
Gabriele Zappa ha raggiunto le 150 presenze in Serie A
Con la gara di stasera, Massimiliano Allegri taglia il traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A.
Il Milan conta 47 sequenze su azione di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questo campionato, tre delle quali hanno portato ad un gol - record condiviso con Bologna e Como. Il Cagliari ne ha invece realizzati due, ma con 31 sequenze in meno rispetto ai rossoneri: 16.
"Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata da Niclas in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi"
Solo la Cremonese (sei) ha segnato più gol di testa del Cagliari in questo campionato: cinque come Inter, Napoli e Como, tutti in gare casalinghe.
"Sto bene, ho lavorato per tornare il più presto possibile nell'undici titolare. Adesso vediamo se sono al 100%. Se abbiamo 9 punti in più rispetto all'anno scorso va bene, ma dobbiamo averli anche alla fine"
Il Cagliari è, con Como e Juventus (tutte a due), una delle tre formazioni che contano più di un giocatore nato dall’1/1/2005 in avanti con almeno un gol in questa Serie A: i 2005 Riyad Idrissi (una rete) e Semih Kiliçsoy (due reti).
"Sicuramente Pisacane ci ha caricato tanto, ma queste partite si caricano da sole. Giochiamo in casa e speriamo di fare bene".
Il Cagliari è la squadra che ha concesso più tiri in porta agli avversari nel campionato in corso: ben 89 in 17 gare (5.2 in media a incontro); inoltre, solo Cremonese (144) e Lecce (165) hanno effettuato meno conclusioni totali rispetto alla formazione sarda: 167.
Si affrontano in questa gara due delle tre squadre che nella Serie A in corso hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio: Cagliari (10) e Milan (otto, come il Bologna).
Il Cagliari ha segnato quattro reti nelle ultime due gare casalinghe di Serie A contro il Milan, tante quante nelle sei precedenti. I rossoblù, dopo il 3-3 del novembre 2024, potrebbero realizzarne più di una in due incontri interni di fila con il Diavolo per la prima volta dalla fine degli anni ’60 (novembre 1967 e aprile 1969).
Il Milan ha registrato sette vittorie e due pareggi nella prima partita di gennaio in Serie A negli ultimi 10 anni (dal 2016); l’unica eccezione nel periodo è la sconfitta con il Bologna del 6 gennaio 2016.
Il Milan va in gol da 14 trasferte in Serie A in casa del Cagliari (l’ultima occasione in cui non ci è riuscito risale all’ottobre 2008 - 0-0); si tratta della striscia aperta più lunga in esterna per il Diavolo nel massimo campionato.
Pisacane manda in campo Esposito come partner di Kilicsoy. Rodriguez in difesa, Adopo a centrocampo con Obert sulla sinistra
Questa è la terza volta negli ultimi 10 anni che il Milan affronta il Cagliari nella sua prima partita del mese di gennaio in Serie A; i rossoneri sono rimasti imbattuti in entrambe le occasioni grazie a una vittoria nel gennaio 2017 e a un pareggio nel gennaio 2025.
Allegri non rischia Pavlovic: gioca Bartesaghi da terzo in difesa, con Estupinan sulla corsia sinistra. Loftus Cheek alle spalle di Leao. Nkunku indisponibile, in panchina c'è il neo acquisto Fullkrug
Il Milan è, con la Juventus, una delle due squadre che hanno vinto più sfide contro il Cagliari in Serie A: 47 per entrambe, i rossoneri in 84 confronti - completano il bilancio 29 pareggi e otto successi a favore dei sardi. Inoltre, solo Inter (157) e Roma (137) hanno realizzato più reti del Milan contro la formazione rossoblù nel massimo campionato: 136.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri
Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10 vittorie, 4 pareggi); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato (14 anche contro l'Hellas Verona).
Dopo il 3-3 di novembre 2024 e l'1-1 dello scorso gennaio, Milan e Cagliari potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo quelli tra aprile 1994 e febbraio 1995.
Il Milan ha perso solo una delle 20 gare esterne contro il Cagliari dall'inizio degli anni 2000 (12 vittorie, 7 pareggi) e, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta nel periodo, solo contro l'Empoli (100%, 13/13) i rossoneri vantano una miglior percentuale di match senza sconfitte lontano da casa in campionato che contro gli isolani (95%, 19/20 appunto).
Il Milan ha vinto 10 partite nella Serie A 2025/26; in precedenza, i rossoneri hanno superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali in 23 occasioni e in tutte queste non hanno mai chiuso il campionato al di sotto del quarto posto (peggior risultato la quarta posizione del 2022/23, mentre prima sempre nei top-3).
Il Milan è, con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4 vittorie, 3 pareggi); i rossoneri potrebbero restare imbattuti in ciascuna delle prime otto gare esterne in una singola edizione del torneo solo per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07) - l'altra risale al 2020/21, con Stefano Pioli in panchina (serie che arrivò fino a 10).
Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1 pareggio, 1 sconfitta): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5 pareggi, 6 sconfitte); inoltre, i sardi hanno segnato in tutte le ultime sei gare e non fanno meglio da settembre-dicembre 2019 (16 in quel caso).
Il Cagliari non ha perso nessuna delle ultime tre partite giocate davanti ai propri tifosi in campionato (1 vittoria, 2 pareggi) e potrebbe mettere in fila ameno quattro match casalinghi consecutivi senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2024 (sei in quel caso, con Claudio Ranieri in panchina).
Il Milan è l'unica squadra ad avere subito tutti i gol dall'interno dell'area di rigore in questo campionato, mentre dall'altra parte il Cagliari ha segnato il 95% delle reti da dentro l'area (18/19): meno solo di Parma e Pisa (100%).
Semih Kiliçsoy (nato il 15 agosto 2005) è il giocatore più giovane ad avere segnato almeno un gol in casa e uno in trasferta nella Serie A 2025/26. Inoltre, il turco è il calciatore più giovane del Cagliari ad avere trovato il gol in due partite di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (20 anni e 134 giorni nell'ultima giornata).
Christopher Nkunku, con due gol e due assist in 12 match di questa Serie A, è a un passo dall'eguagliare il suo numero di marcature (tre) e ha già pareggiato quello di passaggi vincenti (due) della passata stagione, in 27 partite totali in Premier League.