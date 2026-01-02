Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1pagelle
Leao decide ma il premio di migliore in campo va a Rabiot, autore dell'assist e di una prestazione enorme in generale. Modric non delude mai, voti alti anche per la difesa rossonera. Nel Cagliari l'attacco non incide. I voti di Federico Zancan
CAGLIARI-MILAN 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Pagelle
pubblicità
pubblicità
pubblicità
pubblicità
I subentrati
5.5
S.V.
S.V.
All. Pisacane 6
pubblicità
pubblicità
pubblicità
pubblicità
I subentrati
S.V.
S.V.
6.5
All. Allegri 6.5