Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1

Leao decide ma il premio di migliore in campo va a Rabiot, autore dell'assist e di una prestazione enorme in generale. Modric non delude mai, voti alti anche per la difesa rossonera. Nel Cagliari l'attacco non incide. I voti di Federico Zancan

CAGLIARI-MILAN 0-1: HIGHLIGHTSCLASSIFICA

Pagelle
Cagliari
Elia Caprile
voto 5.5
Elia Caprile
Cagliari
Gabriele Zappa
voto 5
Gabriele Zappa
Cagliari
Sebastiano Luperto
voto 6
Sebastiano Luperto
Cagliari
Juan Rodríguez
voto 6
Juan Rodríguez
Cagliari
Marco Palestra
voto 5.5
Marco Palestra
Cagliari
Michel Adopo
voto 6
Michel Adopo
Cagliari
Matteo Prati
voto 5.5
Matteo Prati
Cagliari
Luca Mazzitelli
voto 6
Luca Mazzitelli
Cagliari
Adam Obert
voto 6
Adam Obert
Cagliari
Semih Kiliçsoy
voto 5.5
Semih Kiliçsoy
Cagliari
Sebastiano Esposito
voto 6
Sebastiano Esposito
I subentrati
5.5
6
S.V.
S.V.
6
All. Pisacane 6
Milan
Mike Maignan
voto 6
Mike Maignan
Milan
Fikayo Tomori
voto 7
Fikayo Tomori
Milan
Koni De Winter
voto 6.5
Koni De Winter
Milan
Davide Bartesaghi
voto 6.5
Davide Bartesaghi
Milan
Alexis Saelemaekers
voto 6
Alexis Saelemaekers
Milan
Youssouf Fofana
voto 6
Youssouf Fofana
Milan
Luka Modric
voto 7
Luka Modric
mvp
Milan
Adrien Rabiot
voto 7
Adrien Rabiot
Milan
Pervis Estupiñán
voto 6
Pervis Estupiñán
Milan
Rafael Leão
voto 7
Rafael Leão
Milan
Ruben Loftus-Cheek
voto 6.5
Ruben Loftus-Cheek
I subentrati
S.V.
S.V.
6
6.5
All. Allegri 6.5

CALCIO: SCELTI PER TE