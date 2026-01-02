Serie AGiornata 18 - venerdì 2 gennaio 2026Giornata 18 - ven 2 gen
Fine
0 - 1
0 - 1
Cagliari-Milan 0-1: video, gol e highlights
Prezioso successo del Milan a Cagliari. La squadra di Allegri si riporta momentaneamente in vetta alla classifica dopo la vittoria, sofferta, alla Unipol Domus grazie a una rete di Leao. Il Milan fatica moltissimo nel primo tempo, non è mai pericoloso ma nella ripresa alza i giri. A inizio secondo tempo Leao trova il diagonale che batte Caprile. Il Cagliari ci prova ma la difesa rossonera tiene. Esordio anche per il neo acquisto Fullkrug. Vince il Milan