1 - 1
1 - 1
Milan-Genoa 1-1: video, gol e highlights
Finale incredibile a San Siro: il Milan, sotto 0-1, trova il gol del pari al 92' con Leao e al 99' trema quando si vede assegnare contro un rigore, che Stanciu spara alto. Il gol dell'ex Colombo porta avanti il Genoa, Fofana si divora il pari scivolando davanti alla porta, Pulisic se lo vede cancellato dal Var per un tocco con il braccio. Nel recupero Leao pareggia di testa e Stanciu spreca il rigore della possibile vittoria per il Genoa