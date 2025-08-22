Lecce-Milan, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta all'esordio in casa contro la Cremonese, il Milan riparte da Lecce. I rossoneri trovano il vantaggio dopo 4' con Gabbia, di testa, ma dopo revisione al Var l'arbitro annulla per una spinta del difensore a Coulibaly. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
21' - Occasione Lecce! Estupinan perde palla attaccato da Pierotti che triangola con Kaba ed entra in area: anziché calciare però cerca un dribbling, perdendo palla che finisce anche sui piedi di Coulibaly e Camarda, senza però che nessuno riesca a concludere. Azione un po' confusa, ma era stata impostata bene (dopo l'erroraccio di Estupinan)
20' - Il Milan continua a fare la partita ma adesso il Lecce appare ben organizzato: chiusure puntuali e raddoppi appena i rossoneri si affacciano all'area di rigore
11' - Pierotti da posizione molto defilata sulla destra prova ugualmente a calciare forte in porta, Pavlovic respinge
Annullato gol a Gabbia
4' - Segna subito il Milan, con Gabbia che da calcio d'angolo stacca e di testa fa 1-0. Ma il difensore prima di saltare spinge via vistosamente Coulibaly, e dopo la revisione al monitor, l'arbitro Marinelli annuncia che la rete è stata annullata
Squadre in campo!
- LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco.
- MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri
La Cremonese in testa alla Serie A!
La neopromossa Cremonese ha vinto ancora: dopo aver battuto il Milan all'esordio ha superato anche il Sassuolo, 3-2 con gol decisivo nel recupero
Sticchi Damiani: "Mercato chiuso"
Ora ai microfoni di Sky anche il presidente del Lecce, Sticchi Damiani: "L'attaccante l'abbiamo preso poche ore fa, Stulic, e ora il nostro mercato è finito per quanto riguarda le entrate"
"Il ko con la Cremonese mi ha traumatizzato"
"Se la sconfitta con la Cremonese mi ha spiazzato? Mi ha traumatizzato", dice con onestà Tare. "E' stata una settimana da incubo, ora dobbiamo tornare subito a vincere perché la vittoria ti dà sicurezza"
Tare su Akanji e Musah
Ancora Tare: "Akanji? Ancora non lo abbiamo convinto. Il cambio di modulo (il passaggio "definitivo" al 3-5-2, ndr) ci ha messo un po' in difficoltà, per cui dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore a portare a casa un giocatore di esperienza. Akanji è un profilo che la ha, oltre alla qualità per giocare nel Milan". Poi su Musah: "La decisione finale sarà presa domani; c'è un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato le cose"
Tare a Sky dice tutto
C'è Igli Tare ai microfoni di Sky nel prepartita di Lecce-Milan. Il ds rossonero risponde a tutte le curiosità sul mercato con estrema trasparenza. Nessun dribbling, tante notizie: "Nkunku è sempre stato nei nostri radar, abbiamo cercato di completare il reparto d'attacco. Soprattutto dopo l'infortunio di Leao abbiamo visto che ci mancava qualcosa sotto il punto di vista della velocità. Fino a qualche giorno fa non era possibile fare questa operazione per i costi, siamo stati bravi ad approfittare della sua situazione con il Chelsea. Se ora siamo al completo in attacco? Numericamente sì, stiamo valutando lo scambio Dovbyk-Gimenez. Pensiamo solo a uno scambio, altrimenti rimaniamo così. Non facendo le coppe dobbiamo avere una rosa giusta, abbiamo concordato con Allegri"
Le ultime sul mercato del Milan
Tanti aggiornamenti anche sul mercato, naturalmente, a L'Originale. Nkunku ha firmato con il Milan, che ha fatto un'offerta per Akanji e che ha "bloccato" Musah (lo vorrebbe l'Atalanta) dopo l'infortunio di Jashari. Non è escluso poi, dice Gianluca Di Marzio, che il Milan possa fare un altro attaccante: Dovbyk?
Ora su Sky il prepartita
Adesso su Sky è iniziato Calciomercato - L'Originale con cui seguiremo il prepartita (e il post) con le interviste ai protagonisti, le analisi e i commenti da Siracusa, ultima tappa del "tour" della trasmissione di Bonan, Di Marzio e Fayna
Lecce, le scelte di Di Francesco
Di Francesco sceglie ancora Camarda - ex della sfida - al centro dell'attacco. In generale sono solo due i cambi rispetto alla prima di campionato (0-0 con il Genoa): Pierotti (squalificato alla prima) nel tridente al posto di Banda e Kaba in mediana al posto di Berisha per aggiungere fisicità
- LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco.
Milan, le scelte di Allegri
Leao non ha recuperato, Pulisic non è al meglio per un fastidio alla caviglia e parte dalla panchina. Alla fine Allegri mette Saelemaekers in attacco accanto a Gimenez in un 3-5-2 in cui è confermata la difesa Tomori-Gabbia-Pavlovic così come la mediana composta da Loftus-Cheek, Modric e Fofana. A sinistra c'è ancora Estupinan, a destra Musah prende il posto del belga avanzato in attacco.
- MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri
Il Milan è una delle due squadre, al pari del Bologna, contro cui il Lecce ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 13 segni 'X' su 38 incontri, con due successi per i salentini e 23 per i rossoneri.
Dopo aver vinto le ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, il Milan potrebbe ottenere almeno quattro successi consecutivi contro i salentini solo per la seconda volta nella sua storia nel massimo campionato, la prima dal periodo tra novembre 1989 e agosto 1993 (cinque in quel caso).
Il Lecce ha vinto solo una delle 19 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (10 pareggi, 8 sconfitte), con il successo risalente al 1° aprile 2006 (1-0, rete di Axel Konan con Roberto Rizzo in panchina); da allora, ci sono stati quattro pareggi e tre successi esterni, con entrambe le squadre sempe a segno, per una media gol a partita di 4.1 nel parziale.
Nello scorso campionato, il Milan aveva iniziato la stagione senza trovare il successo nelle prime due gare stagionali (2-2 vs Torino, 1-2 vs Parma); solo due volte i rossoneri hanno perso entrambe le prime due partite stagionali nella loro storia in Serie A: nel 2008/09 con Carlo Ancelotti e nel 1986/87 con Nils Liedholm alla guida.
Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, il Lecce ha registrato tre clean sheet consecutivi e potrebbe arrivare a quattro gare di fila con la porta inviolata per la prima volta in assoluto in Serie A.
Il Lecce ha vinto l’ultima gara casalinga in Serie A (1-0 contro il Torino, il 18 maggio scorso) e in tutto lo scorso campionato non ha mai vinto due match interni di fila; l'ultima volta, infatti, risale alle prime tre gare interne della stagione 2023/24 (tre vittorie in quel caso).
Nella prima giornata di questo campionato, solo la Juventus (25) ha tentato più tiri del Milan (24); per la terza volta in questo anno solare, una squadra con almeno altrettante conclusioni (24) ha perso una gara in Serie A e in due occasioni è successo ai rossoneri, contro la Cremonese e il Torino lo scorso febbraio (26 tiri in quel caso).
Francesco Camarda ha collezionato 12 presenze con il Milan nell’arco delle precedenti due stagioni in Serie A e tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei che hanno disputato più di 10 gare dal 2023/24 ad oggi, l’attaccante del Lecce è il più giovane (marzo 2008).
Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A: quattro gol, inclusa la sua unica doppietta esterna nella competizione, proprio nell’ultima sfida tra le due squadre (Lecce-Milan 2-3, 8 marzo 2025); in generale, nei maggiori cinque tornei europei lo statunitense ha segnato più reti solo contro il Crystal Palace (cinque).
Nella prima giornata di questo campionato, solo Jonathan David (cinque) ha creato più occasioni su azione per i compagni rispetto a Alexis Saelemaekers (quattro, al pari di Mërgim Vojvoda); inoltre, soltanto Arthur Atta (sei) ha portato a buon fine più dribbling dell’esterno belga (quattro).