C'è Igli Tare ai microfoni di Sky nel prepartita di Lecce-Milan. Il ds rossonero risponde a tutte le curiosità sul mercato con estrema trasparenza. Nessun dribbling, tante notizie: "Nkunku è sempre stato nei nostri radar, abbiamo cercato di completare il reparto d'attacco. Soprattutto dopo l'infortunio di Leao abbiamo visto che ci mancava qualcosa sotto il punto di vista della velocità. Fino a qualche giorno fa non era possibile fare questa operazione per i costi, siamo stati bravi ad approfittare della sua situazione con il Chelsea. Se ora siamo al completo in attacco? Numericamente sì, stiamo valutando lo scambio Dovbyk-Gimenez. Pensiamo solo a uno scambio, altrimenti rimaniamo così. Non facendo le coppe dobbiamo avere una rosa giusta, abbiamo concordato con Allegri"