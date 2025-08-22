Esplora tutte le offerte Sky
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Lecce-Milan, il risultato in diretta LIVE

Dopo la sconfitta all'esordio in casa contro la Cremonese, il Milan riparte da Lecce. I rossoneri trovano il vantaggio dopo 4' con Gabbia, di testa, ma dopo revisione al Var l'arbitro annulla per una spinta del difensore a Coulibaly. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LIVE

21' - Occasione Lecce! Estupinan perde palla attaccato da Pierotti che triangola con Kaba ed entra in area: anziché calciare però cerca un dribbling, perdendo palla che finisce anche sui piedi di Coulibaly e Camarda, senza però che nessuno riesca a concludere. Azione un po' confusa, ma era stata impostata bene (dopo l'erroraccio di Estupinan)

20' - Il Milan continua a fare la partita ma adesso il Lecce appare ben organizzato: chiusure puntuali e raddoppi appena i rossoneri si affacciano all'area di rigore

11' - Pierotti da posizione molto defilata sulla destra prova ugualmente a calciare forte in porta, Pavlovic respinge

VAR

Annullato gol a Gabbia

4' - Segna subito il Milan, con Gabbia che da calcio d'angolo stacca e di testa fa 1-0. Ma il difensore prima di saltare spinge via vistosamente Coulibaly, e dopo la revisione al monitor, l'arbitro Marinelli annuncia che la rete è stata annullata

calcio d'inizio!

Squadre in campo!

  • LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco.
  • MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri

La Cremonese in testa alla Serie A!

La neopromossa Cremonese ha vinto ancora: dopo aver battuto il Milan all'esordio ha superato anche il Sassuolo, 3-2 con gol decisivo nel recupero

La classifica della Serie A

Sticchi Damiani: "Mercato chiuso"

Ora ai microfoni di Sky anche il presidente del Lecce, Sticchi Damiani: "L'attaccante l'abbiamo preso poche ore fa, Stulic, e ora il nostro mercato è finito per quanto riguarda le entrate"

"Il ko con la Cremonese mi ha traumatizzato"

"Se la sconfitta con la Cremonese mi ha spiazzato? Mi ha traumatizzato", dice con onestà Tare. "E' stata una settimana da incubo, ora dobbiamo tornare subito a vincere perché la vittoria ti dà sicurezza"

Tare su Akanji e Musah

Ancora Tare: "Akanji? Ancora non lo abbiamo convinto. Il cambio di modulo (il passaggio "definitivo" al 3-5-2, ndr) ci ha messo un po' in difficoltà, per cui dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore a portare a casa un giocatore di esperienza. Akanji è un profilo che la ha, oltre alla qualità per giocare nel Milan". Poi su Musah: "La decisione finale sarà presa domani; c'è un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato le cose"

Tare a Sky dice tutto

C'è Igli Tare ai microfoni di Sky nel prepartita di Lecce-Milan. Il ds rossonero risponde a tutte le curiosità sul mercato con estrema trasparenza. Nessun dribbling, tante notizie: "Nkunku è sempre stato nei nostri radar, abbiamo cercato di completare il reparto d'attacco. Soprattutto dopo l'infortunio di Leao abbiamo visto che ci mancava qualcosa sotto il punto di vista della velocità. Fino a qualche giorno fa non era possibile fare questa operazione per i costi, siamo stati bravi ad approfittare della sua situazione con il Chelsea. Se ora siamo al completo in attacco? Numericamente sì, stiamo valutando lo scambio Dovbyk-Gimenez. Pensiamo solo a uno scambio, altrimenti rimaniamo così. Non facendo le coppe dobbiamo avere una rosa giusta, abbiamo concordato con Allegri"

Le ultime sul mercato del Milan

Tanti aggiornamenti anche sul mercato, naturalmente, a L'Originale. Nkunku ha firmato con il Milan, che ha fatto un'offerta per Akanji e che ha "bloccato" Musah (lo vorrebbe l'Atalanta) dopo l'infortunio di Jashari. Non è escluso poi, dice Gianluca Di Marzio, che il Milan possa fare un altro attaccante: Dovbyk?

Milan-Nkunku, i dettagli del contratto

Ora su Sky il prepartita

Adesso su Sky è iniziato Calciomercato - L'Originale con cui seguiremo il prepartita (e il post) con le interviste ai protagonisti, le analisi e i commenti da Siracusa, ultima tappa del "tour" della trasmissione di Bonan, Di Marzio e Fayna

Lecce, le scelte di Di Francesco

Di Francesco sceglie ancora Camarda - ex della sfida - al centro dell'attacco. In generale sono solo due i cambi rispetto alla prima di campionato (0-0 con il Genoa): Pierotti (squalificato alla prima) nel tridente al posto di Banda e Kaba in mediana al posto di Berisha per aggiungere fisicità

  • LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco.

Milan, le scelte di Allegri

Leao non ha recuperato, Pulisic non è al meglio per un fastidio alla caviglia e parte dalla panchina. Alla fine Allegri mette Saelemaekers in attacco accanto a Gimenez in un 3-5-2 in cui è confermata la difesa Tomori-Gabbia-Pavlovic così come la mediana composta da Loftus-Cheek, Modric e Fofana. A sinistra c'è ancora Estupinan, a destra Musah prende il posto del belga avanzato in attacco

  • MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri
statistiche

Il Milan è una delle due squadre, al pari del Bologna, contro cui  il Lecce ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 13  segni 'X' su 38 incontri, con due successi per i salentini e 23 per i  rossoneri.

statistiche

Dopo aver vinto le ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, il Milan potrebbe  ottenere almeno quattro successi consecutivi contro i salentini solo  per la seconda volta nella sua storia nel massimo campionato, la prima  dal periodo tra novembre 1989 e agosto 1993 (cinque in quel caso).

statistiche

Il Lecce ha  vinto solo una delle 19 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (10  pareggi, 8 sconfitte), con il successo risalente al 1° aprile 2006  (1-0, rete di Axel Konan con Roberto Rizzo in panchina); da allora, ci  sono stati quattro pareggi e tre successi esterni, con entrambe le  squadre sempe a segno, per una media gol a partita di 4.1 nel parziale.

statistiche

Nello scorso campionato, il Milan aveva  iniziato la stagione senza trovare il successo nelle prime due gare  stagionali (2-2 vs Torino, 1-2 vs Parma); solo due volte i rossoneri  hanno perso entrambe le prime due partite stagionali nella loro storia  in Serie A: nel 2008/09 con Carlo Ancelotti e nel 1986/87 con Nils  Liedholm alla guida.

statistiche

Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, il Lecce ha  registrato tre clean sheet consecutivi e potrebbe arrivare a quattro  gare di fila con la porta inviolata per la prima volta in assoluto in  Serie A.

statistiche

Il Lecce ha vinto l’ultima gara casalinga in  Serie A (1-0 contro il Torino, il 18 maggio scorso) e in tutto lo scorso  campionato non ha mai vinto due match interni di fila; l'ultima volta,  infatti, risale alle prime tre gare interne della stagione 2023/24 (tre  vittorie in quel caso).

statistiche

Nella prima giornata di questo campionato, solo la Juventus (25) ha tentato più tiri del Milan (24);  per la terza volta in questo anno solare, una squadra con almeno  altrettante conclusioni (24) ha perso una gara in Serie A e in due  occasioni è successo ai rossoneri, contro la Cremonese e il Torino lo  scorso febbraio (26 tiri in quel caso).

statistiche

Francesco Camarda ha collezionato 12 presenze con il Milan nell’arco  delle precedenti due stagioni in Serie A e tra i giocatori dei maggiori  cinque tornei europei che hanno disputato più di 10 gare dal 2023/24 ad  oggi, l’attaccante del Lecce è il più giovane (marzo 2008).

statistiche

Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in  Serie A: quattro gol, inclusa la sua unica doppietta esterna nella  competizione, proprio nell’ultima sfida tra le due squadre (Lecce-Milan  2-3, 8 marzo 2025); in generale, nei maggiori cinque tornei europei lo  statunitense ha segnato più reti solo contro il Crystal Palace (cinque).

statistiche

Nella prima giornata di questo campionato, solo Jonathan David (cinque)  ha creato più occasioni su azione per i compagni rispetto a Alexis Saelemaekers (quattro, al pari di Mërgim Vojvoda); inoltre, soltanto Arthur Atta (sei) ha portato a buon fine più dribbling dell’esterno  belga (quattro).