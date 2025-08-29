Milan-Nkunku, iniziate le visite mediche

Christopher Nkunku ha iniziato le visite mediche con il Milan. L'attaccante francese è pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero: operazione a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle prossime ore arriveranno poi l'idoneità sportiva e la firma sul contratto

