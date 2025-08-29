Milan-Nkunku, iniziate le visite mediche

Christopher Nkunku ha iniziato le visite mediche con il Milan. L'attaccante francese è pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero: operazione a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle prossime ore arriveranno poi l'idoneità sportiva e la firma sul contratto
Christopher Nkunku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento dell'attaccante francese. II classe 1997 ha iniziato le visite mediche, poi in giornata arriveranno l'idoneità sportiva e la firma sul contratto a Casa Milan. Il giocatore vestirà la maglia numero 18.
Le cifre dell'operazione
Milan e Chelsea hanno trovato l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Il francese andrà quindi a potenziare l'attacco di Massimiliano Allegri: per lui 3 gol e 2 assist in 27 presenze in Premier League nella stagione 2024/25.