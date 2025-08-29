Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Nkunku, iniziate le visite mediche: le news di calciomercato

Calciomercato

Christopher Nkunku ha iniziato le visite mediche con il Milan. L'attaccante francese è pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero: operazione a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle prossime ore arriveranno poi l'idoneità sportiva e la firma sul contratto

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Christopher Nkunku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento dell'attaccante francese. II classe 1997 ha iniziato le visite mediche, poi in giornata arriveranno l'idoneità sportiva e la firma sul contratto a Casa Milan. Il giocatore vestirà la maglia numero 18.

Le cifre dell'operazione

Milan e Chelsea hanno trovato l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Il francese andrà quindi a potenziare l'attacco di Massimiliano Allegri: per lui 3 gol e 2 assist in 27 presenze in Premier League nella stagione 2024/25.

Calciomercato: Altre Notizie

Fenerbahçe, risolto il contratto con Mourinho

Calciomercato

Dopo soltanto una stagione, è finita l'esperienza di José Mourinho al Fenerbahçe. Il club turco...

Milan-Nkunku, iniziate le visite mediche

Calciomercato

Christopher Nkunku ha iniziato le visite mediche con il Milan. L'attaccante francese è...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Jackson possibile alternativa a Kolo Muani

MERCATO JUVENTUS

La Juventus continua a lavorare per l'arrivo di Kolo Muani ma sta anche sondando delle...

Nicolussi, incontro positivo Fiorentina-Venezia

Calciomercato

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e ha incontrato il Venezia per trattare l'acquisto del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE