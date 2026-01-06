Juventus-Cremonese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida dello Stadium chiude la 20^ giornata del campionato di Serie A. La Juventus affronta un avversario ostico come la Cremonese. Spalletti con David dal 1' al centro dell'attacco. Torna Kelly in difesa. Miretti sulla trequarti. Nicola con la coppia Vardy-Bonazzoli, Pezzella a sinistra. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Johnsen, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
Cremonese, le scelte di formazione
Nicola schiera la coppia d'attacco Vardy-Bonazzoli. Giocano Johnsen e Bondo a centrocampo con Pezzella e Zerbin esterni. In difesa Bianchetti sul centro sinistra
La Cremonese è l'avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi.
Juve, le scelte di formazione
Spalletti ritrova Kelly in difesa. Gioca David come terminale offensivo, alle sue spalle il trio composto da McKennie, Miretti e Yildiz. A centrocampo Locatelli e Thuram
Statistiche e curiosità
Juve sempre vittoriosa in casa contro la Cremonese in Serie A
La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3; tra le squadre contro cui i bianconeri hanno registrato il 100% di successi interni nel massimo campionato, solo contro il Foggia hanno disputato più sfide (11), a quota otto anche il Piacenza.
Juve, otto vittorie nelle ultime dieci in tutte le competizioni
La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte).
Juve imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe in A
La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol; la formazione piemontese non arriva a quattro partite interne di fila nella competizione con almeno una rete al passivo da gennaio-marzo 2024
Juve, due pareggi di fila in casa contro neopromosse
La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo); i bianconeri potrebbero restare senza vittorie in tre match interni consecutivi contro formazioni neopromosse per la prima volta in Serie A.
I numeri della Cremonese contro le prime quattro della classifica
La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023).
Cremonese a secco nelle ultime tre trasferte di A
La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1 pareggio, 2 sconfitte) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992, con la quarta di quel filotto negativo giocata proprio a Torino, ma contro i granata.
Solo il PSG ha segnato con più giocatori diversi rispetto alla Juve
Solo il Paris Saint-Germain ha segnato con più giocatori diversi (17) della Juventus (15, al pari del Brighton) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. In tutto lo scorso torneo di Serie A, i bianconeri avevano mandato in gol lo stesso numero di calciatori (15).
David a caccia del secondo gol consecutivo
Dopo la rete contro il Sassuolo nel match più recente, Jonathan David potrebbe segnare in due presenze di fila con il club tra tutte le competizioni per la prima volta dal marzo 2025 con il Lille. In un confrontro in media per 90 minuti (all comps), nelle 14 presenze con Spalletti in panchina il canadese ha effettuato 2.9 tiri totali, di cui 1.6 in porta, toccando 50 palloni, di cui 10 in area avversaria, mentre nelle 10 gare con Tudor aveva registrato 1.8 conclusioni totali, di cui 0.3 in porta, con 33 palloni giocati, di cui 4 in area avversaria.
Vardy a caccia di un record contro la Juve
Jamie Vardy, a segno nel match d'andata contro la Juventus, potrebbe diventare il quinto inglese dopo Joe Baker, Hitchens, Tomori e Abraham a segnare in trasferta contro la Juventus in Serie A e il secondo inglese della storia, dopo Gerald Archibald Hitchens (con l'Inter nel 1961/62), a trovare la rete sia all'andata che al ritorno contro i bianconeri nella stessa stagione di Serie A.