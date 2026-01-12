La Procura della FIGC ha chiesto una inibizione di 13 mesi per il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, e di 6 mesi per Emanuele Marchesi, componente dell'AIA, nel giudizio sportivo che li vede accusati di avere fatto pressioni inducendo alle dimissioni i dirigenti Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per sostituirli con gli ex arbitri Daniele Orsato e Stefano Braschi. La sentenza dovrebbe arrivare nelle prossime ore AIA, ZAPPI DEFERITO. IL PRESIDENTE: "TUTTO LECITO, VADO AVANTI"

La procura della Federcalcio, durante l'udienza davanti al tribunale nazionale federale, ha chiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente AIA, accusato di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Sei mesi, invece, la richiesta per Emanuele Marchesi, componente de comitato nazionale. Nella prima ora e mezzo la difesa di Zappi, rappresentata dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, ha presentato numerose richieste istruttorie, ma il TFN ha deciso di rigettare le istanze dopo essersi chiuso in camera di consiglio per decidere.

Le accuse Le accuse per le quali la Procura guidata da Giuseppe Chiné ritiene che Zappi debba essere sanzionato riguardano le presunte pressioni che il presidente avrebbe esercitato sugli ex designatori della Serie C Ciampi e della Serie D Pizzi in occasione dell'ultima tornata di nomine dei cosiddetti Organi Tecnici, la prima gestita dal Comitato Nazionale neo-eletto a seguito delle elezioni svoltesi poco più di un anno fa, il 14 dicembre 2024. Chiné ha raccolto l'esposto di un associato AIA - che poi ha smentito di averlo mai presentato denunciando un furto di identità - ma contenente elementi che hanno trovato riscontri e che la Procura ha ritenuto sufficienti a procedere: chat e mail che riguardavano appunto il turnover previsto dal nuovo Comitato per le guide tecniche degli arbitri; cosicché Ciampi da designatore della C sarebbe entrato a far parte della Commissione di A e B come uno dei vice di Rocchi, lasciando il posto a Orsato, mentre Pizzi avrebbe lasciato il vertice della D a Braschi per entrare proprio nuova commissione di C diretta dell'ex arbitro internazionale. Ma essendo i contratti biennali e ancora validi, per completare il puzzle sarebbero state necessarie le dimissioni dei due dirigenti. Concordate in funzione della ricollocazione, sostiene Zappi, forzate violando i doveri di lealtà, probità e correttezza (art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva), secondo Chiné.

La difesa di Zappi Il Presidente dell'AIA aveva anche proposto alla Procura un patteggiamento, ma con una sanzione di pochi giorni, senza assunzione di responsabilità e con l'unico obiettivo di evitare che il prolungarsi del procedimento producesse ripercussioni negative sull'associazione e in particolare sugli arbitri e sulla gestione dei campionati. Chiné ha però ritenuto la proposta troppo "al ribasso". Da qui il deferimento e ora la richiesta di condanna. Al di là della forma, lo scontro tra i vertici federali e arbitrali è tutt'altro che strisciante e riguarda anche il progetto della Figc che vorrebbe scorporare gli arbitri di A e B affidandone la gestione economica e tecnica a una società terza, partecipata da federazione e Leghe. Un progetto respinto senza mezzi termini da Zappi, con conseguente retropensiero, nemmeno troppo nascosto, su tutto il seguito giudiziario. In presidente dell'AIA si è sempre detto convinto di poter dimostrare la liceità del proprio operato. Se così non fosse il suo destino sarebbe segnato, anche perché Zappi ha accumulato già 10 mesi di sospensione per vecchie vicende disciplinari accadute sotto la presidenza Nicchi (quando la giustizia arbitrale era ancora gestita internamente e non dagli organi federali) e con una sanzione superiore ai due mesi e un giorno supererebbe il limite di 12 oltre il quale è prevista la decadenza automatica. A quel punto, in attesa dell'esito dello scontato ricorso, la reggenza passerebbe al vicepresidente vicario Massini che sarebbe chiamato a indire nuove elezioni entro 90 giorno, ma rimarrebbe in piedi anche l'ipotesi di un Commissariamento disposto dalla Figc. Per capire quale delle due strade verrebbe intrapresa bisognerebbe soltanto attendere il prossimo Consiglio Federale.