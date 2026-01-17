Il Cagliari ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1 pareggio, 2 sconfitte), tante volte quante nelle precedenti 10; i sardi, inoltre, hanno perso la partita più recente di Serie A, contro il Genoa, e in questa stagione hanno già subito due sconfitte di fila, tra ottobre e novembre contro Lazio e Sassuolo