Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida della Unipol Arena chiude il sabato della 21^ giornata del campionato di Serie A. Perin gioca al posto di Di Gregorio. Cambiaso a sinistra e non Cabal. Koopmeiners a centrocampo con Locatelli, David terminale offensivo. Pisacane con la coppia Esposito-Kilicsoy. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI: (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane
"1996, L'anno di Del Piero", su Sky Sport dopo Cagliari-JUve
Il racconto personale e sportivo di Alessandro Del Piero continua nel secondo episodio della nuova produzione originale Sky Sport “1996, L’anno di Del Piero”, dedicata a quello che lo stesso campione definisce l’anno che gli cambiò la vita. Il secondo episodio su Sky Sport Uno dopo Cagliari-Juve
Solo il Parma (24 anni e 109 giorni) vanta un’età media dei propri titolari inferiore rispetto a quella del Cagliari (25 anni e 78 giorni) in questa Serie A.
Dopo il 3-0 contro il Sassuolo e il 5-0 contro la Cremonese, la Juventus potrebbe vincere tre match di fila in Serie A senza subire gol per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo scorsi, mentre potrebbe segnare almeno tre reti per tre gare di seguito nel torneo per la prima volta da maggio 2021
Dopo lo 0-3 contro il Genoa, il Cagliari potrebbe subire due sconfitte di fila senza riuscire a segnare in Serie A per la prima volta da dicembre 2024 (contro Fiorentina e Atalanta in quel caso). In generale, in questa stagione i sardi hanno già perso due match di seguito in campionato: 1-2 contro il Sassuolo e 0-2 contro la Lazio tra ottobre e novembre.
Il Cagliari ha collezionato 19 punti nelle prime 20 gare giocate in questa Serie A: si tratta del miglior risultato per i sardi a questo punto della stagione nelle ultime cinque partecipazioni al massimo campionato.
Dopo una serie di quattro confronti interni di fila a segno, Il Cagliari non ha trovato la rete nell’ultimo match casalingo contro la Juventus in Serie A e potrebbe restare a secco di reti contro i bianconeri per due gare di fila nel torneo davanti al proprio pubblico per la prima volta dalla serie di tre registrata tra febbraio 2017 e aprile 2019.
Cagliari, le scelte di formazione
Fuori Zappa per un problema fisico, gioca Ze Pedro con Mina e Luperto. Gaetano a centrocampo, coppia Esposito-Kilicsoy in avanti
Juve, le scelte di formazione
Non gioca Di Gregorio, in porta va Perin. Cambiaso sulla sinistra, a centrocampo torna Koopmeiners che fa coppia con Locatelli. Davanti confermato David con Yildiz, McKennie e Miretti
L’1-1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, entrambe su rigore, di Dusan Vlahovic per i bianconeri e di Razvan Marin per i rossoblù.
Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata, la Juventus potrebbe battere il Cagliari in entrambe le sfide di un singolo campionato per la prima volta dal 2021/22 (2-0 e 2-1, con Massimiliano Allegri in panchina).
La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5 pareggi, 1 sconfitta); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l'Udinese (23 su 32 confronti).
Cagliari, 20 sconfitte con la Juve in casa in Serie A
Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10 vittorie, 13 pareggi), come contro Inter e Milan; contro nessuna squadra i sardi hanno subito più sconfitte interne nella competizione.
Cagliari senza gol in due delle ultime tre gare di campionato
Il Cagliari ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1 pareggio, 2 sconfitte), tante volte quante nelle precedenti 10; i sardi, inoltre, hanno perso la partita più recente di Serie A, contro il Genoa, e in questa stagione hanno già subito due sconfitte di fila, tra ottobre e novembre contro Lazio e Sassuolo
Cagliari, due pari casalinghi nelle ultime quattro
Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1 vittoria, 1 sconfitta), tanti pareggi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (6 vittorie, 9 sconfitte); inoltre, i sardi non hanno segnato nell'ultima gara interna (0-1 contro il Milan) e in questa stagione hanno già mancato l'appuntamento con il gol in due gare consecutive tra le mura amiche (contro Inter e Bologna).
Juve imbattuta nelle ultime sette gare in tutte le competizioni
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6 vittorie, 1 pareggio), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 24 gare di questa stagione (Mondiale per Club incluso)
Juve senza subire gol nelle ultime tre trasferte
La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A (tanti successi quanti nelle precedenti 13 uscite) e non arriva a quattro successi esterni con annesso clean sheet da gennaio 2023 (quattro 1-0 di fila con Massimiliano Allegri in panchina).
La media punti della Juve con Spalletti in panchina
Con Luciano Spalletti in panchina, la media punti della Juventus è di 2.2, contro l'1.5 che i bianconeri avevano registrato con Igor Tudor in questa Serie A; inoltre, i bianconeri hanno subito meno gol (sette) in 11 gare di campionato con il tecnico toscano che in otto con l'allenatore croato (otto).
Gaetano ha partecipato a tre gol nelle ultime due presenze
Gianluca Gaetano ha partecipato a due gol (una rete e un assist) nelle sue ultime tre gare interne di Serie A con il Cagliari, una partecipazione attiva in più rispetto a quella collezionata nelle precedenti nove partite casalinghe nel massimo campionato (un assist). In caso di gol, la Juventus diventerebbe solo la seconda squadra in Serie A a subire più di una rete da Gaetano, dopo il Lecce.
I numeri di Yildiz in questo campionato
Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato e con una rete potrebbe superare il suo record in una singola stagione di Serie A (sette 2024/25, ma in 35 partite); l'attaccante bianconero, a segno nell'ultima gara all'età di 20 anni e 253 giorni, è diventato il quinto più giovane calciatore della Juventus a superare i 15 gol realizzati nella competizione, dopo Felice Placido Borel, Giampiero Boniperti, Bruno Nicole e Guglielmo Gabetto
David in gol in due presenze consecutive
Dopo aver interrotto una serie di 16 partite senza gol in Serie A, Jonathan David ha segnato in due presenze consecutive di campionato per la prima volta da marzo 2025, quando giocava nel Lille; l'attaccante bianconero non segna in tre presenze consecutive in campionato dall'anno precedente, da marzo 2024