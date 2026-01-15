Serie AGiornata 21 - sabato 17 gennaio 2026Giornata 21 - sab 17 gen
Fine
0 - 1
0 - 1
Udinese-Inter: video, gol e highlights
Dopo l'1-0 al Lecce, la squadra di Chivu si ripete con lo stesso risultato a Udine e va provvisoriamente a +6 sul Milan. In avvio ci provano Lautaro e Dimarco, la sblocca proprio il capitano sull'asse con Pio Esposito. Okoye attento su Dimarco, bravo anche Sommer su Piotrowski. Nella ripresa tentativo di Mkhitaryan, annullato il 2-0 di Dimarco. Martedì a San Siro c'è l'Arsenal in Champions